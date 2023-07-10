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MAVİYE SÜRGÜN 5. BÖLÜM İZLE | SHOW TV Maviye Sürgün son bölüm full izle - Maviye Sürgün dizisi canlı izle yeni bölüm

Başrollerini Damla Sönmez ve Caner Cindoruk'un paylaştığı Maviye Sürgün, Show TV'de 5. bölümüyle ekrana gelecek. İlk tanıtım ve bölümüyle beğeni rekorları kıran Maviye Sürgün, profesyonel kadrosuyla olduğu kadar özgün konusuyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dizinin 5. bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında 'Maviye Sürgün 5. bölüm izle, SHOW TV Maviye Sürgün 5. bölüm full izle - Maviye Sürgün dizisi canlı izle 5. bölüm tek parça' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2023 Pazartesi 12:00 Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2023 Pazartesi 12:10
MAVİYE SÜRGÜN 5. BÖLÜM İZLE | SHOW TV Maviye Sürgün son bölüm full izle - Maviye Sürgün dizisi canlı izle yeni bölüm

MAVİYE SÜRGÜN 5. BÖLÜM İZLE | Show TV ekranlarının yeni dizisi Maviye Sürgün, yeni bölümüyle ekrana gelecek. Damla Sönmez ve Caner Cindoruk'un başrolünde yer aldığı, heyecan dolu konusu ile dikkat çöken dizinin 5. bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında 'Maviye Sürgün 5. bölüm izle, SHOW TV Maviye Sürgün yeni bölüm full izle - Maviye Sürgün dizisi canlı izle 5. bölüm tek parça' sorgulamaları yapıyor. İşte Maviye Sürgün dizisi 5. bölüm bilgileri...

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MAVİYE SÜRGÜN DİZİSİ 5. BÖLÜM KONUSU

Kasabada oteli olan ve Ozan'ın ortağı gibi davranan Serhat, Salih'in borçlarını üzerine almış ve bu borçları Salih'e karşı koz olarak kullanmaya başlamıştır. Kasabada oteli olan ve Ozan'ın ortağı gibi davranan Serhat, Salih'in borçlarını üzerine almış ve bu borçları Salih'e karşı koz olarak kullanmaya başlamıştır. Ozan'ın tavsiyesi üzerine aileyi zora sokan Serhat, Salih'e borcunu ödemesi için zaman verir. Ancak Salih'in banka hesabındaki paralar çekilmiştir! Ali bankada Salih'in hesabındaki durumları çözmek için adım atar. Defne de ona eşlik ederken kendilerini büyük bir iftiranın ortasında bulurlar. Ali'yi bir hedef haline getirmiş olan Ozan ise Ali'nin geçmişi hakkındaki sırrı öğrenir. Ali ve Ozan arasındaki kartlar yeniden dağıtılacaktır.

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