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VERMEM SENİ ELLERE 4. BÖLÜM İZLE | atv Vermem Seni Ellere yeni bölüm full HD izle

Atv'nin yeni yaz sezonu dizisi Vermem Seni Ellere ekranlara merhaba dedi. Vermem Seni Ellere dizisi 4. bölümü merakla bekleniyor. Yönetmenliğini Ali Balcı'nın üstlendiği AKN Film imzalı yapımın başrollerinde ise Emre Bey, Buse Meral ve Fatih Al yer alıyor. İşte 9 Temmuz Pazar akşamı izleyicileriyle buluşan Vermem Seni Ellere 4. bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2023 Pazar 11:03 Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2023 Pazar 11:10
VERMEM SENİ ELLERE 4. BÖLÜM İZLE | atv Vermem Seni Ellere yeni bölüm full HD izle

VERMEM SENİ ELLERE 4. BÖLÜM İZLE | atv ekranları yaz sezonunu, fragmanlarıyla seyircileri ekran başına kilitleyen ve heyecanla beklenen dizi Vermem Seni Ellere ile açtı. Başarılı oyuncu kadrosunun yanı sıra başarılı hikayesiyle de diziseverleri etkileyen Vermem Seni Ellere'nin 4. bölüm konusu ve detaylarını haberimizde derledik.

VERMEM SENİ ELLERE 4. BÖLÜM İZLE

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VERMEM SENİ ELLERE 4. BÖLÜM KONUSU

Zeliş düğünde, bir anlığına Hande'yi görmüştür ama Hande aynı hızla yok olmuştur. Mehmet ise çekirge misali bir sıçrar, iki sıçrar, üçte Hande'nin tam karşısına düşer. Ancak Mehmet Hande belasından kurtulmak için herkese oynadığı oyunu oynamaya karar vermiştir. Zeliş'in ise içi içini yemektedir. Mehmet'e şaşkın gözlerle bakıp ardından kaybolan o gizemli kadının peşine düşmeye karar verir. Ancak Zeliş'ten başka kimse öyle bir kadın görmemiştir. Zeliş tam delirdiğini düşündüğü an düğündeki öyle bir detaydan Hande'nin varlığını ispatlar ki, geriye bu kadına ulaşmak kalmıştır. Kimdir bu kadın?

Mehmet'in geçmiş hayatından çıkıp gelen bir sevgili midir? Yoksa karısı mıdır? Zeliş kafayı takmıştır bir kere. Sorularına cevap bulmanın yollarını arayacak, Mehmet'in hafızasını türlü yöntemlerle tetiklemeye çalışacaktır. Hande'nin ise Mehmet'in peşini kolay kolay bırakmaya niyeti yoktur. Mehmet'i elde etmek için şeytanın aklına gelmeyecek bir yöntemle kolları sıvayacaktır. Köşe bucak Hande'yi arayan Zeliş hiç beklemediği bir anda kendini Hande'nin karşısına buluverir. Sonunda bu gizemli kadının kim olduğunu öğrenecektir. Mehmet ise Hande ve Zeliş'in karşı karşıya gelmesiyle birlikte yolun sonuna gelmiştir. Hande'nin ağzından öyle kelimeler dökülür ki Mehmet'in kimliğinin açığa çıkması an meselesidir. Belki de Zeliş sonsuza kadar Mehmet'ten vazgeçmek zorunda kalacaktır.

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