Haberler Dizi Haberleri KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 3. BÖLÜM İZLE | Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm full izle - TRT 1 Kendi Düşen Ağlamaz CANLI İZLE

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 3. BÖLÜM İZLE | Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm full izle - TRT 1 Kendi Düşen Ağlamaz CANLI İZLE

Kendi Düşen Ağlamaz, yaz sezonu dizisi olarak TRT ekranlarında dizi severlerle buluşuyor. Yeni bölümünün fragmanıyla ekran başındakilerden tam not alan Kendi Düşen Ağlamaz, annesinin ölümünden sonra babasının yeniden evlenmesine mani olmak isterken kendi kazdığı kuyuya kendi düşen Alize'nin ve ailesinin başına gelenleri konu alıyor. Eğlenceli konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla, heyecanla beklenen dizi hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Kendi Düşen Ağlamaz 3. bölüm izle, Kendi Düşen Ağlamaz 3. bölüm full izle - TRT 1 Kendi Düşen Ağlamaz CANLI İZLE' konularını haberimizde derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2023 Cuma 01:00
KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 3. BÖLÜM İZLE | Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm full izle - TRT 1 Kendi Düşen Ağlamaz CANLI İZLE

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 3. BÖLÜM İZLE | Deneyimli isimlerle genç yıldızları kadrosunda buluşturan "Kendi Düşen Ağlamaz", annesinin ölümünden sonra babasının yeniden evlenmesine mani olmak isterken kendi kazdığı kuyuya kendi düşen Alize'nin ve ailesinin başına gelenleri sıcak ve eğlenceli bir dille ekrana taşıyor. 3 Temmuz Perşembe günü TRT'de yayınlanan 3. bölümü için diziseverler araştırmalara başladı. İşte Kendi Düşen Ağlamaz 3. bölümü...

Kendi Düşen Ağlamaz 3. BÖLÜM izlemek için tıklayın

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KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 3. BÖLÜM KONUSU

Alize'nin arkadaşlarından sır gibi sakladığı evliliği ortaya çıkmak üzereyken hiç beklemediği bir şekilde durumun içinden sıyrılmayı başarır. Serkan'ın sürpriz desteğiyle, Alize şimdilik paçayı kurtarmıştır. Ama her geçen gün, bu sır saklanması daha zor hale gelmektedir. Bir yandan Serap, Alize'nin Serkan'ın başına ördüğü çorapları bir bir öğrenmeye başlamış, bu işin peşini bırakmamaya karar vermiştir. Alize yüzünden kardeşinin işten atıldığını öğrenmiştir öğrenmesine ama bir de üstüne bulaşıkçı olduğunu öğrenirse… İşte o zaman Alize'yi Serap'ın gazabından kimse koruyamayacaktır. Bu yüzden Serap, Serkan'ın bulaşıkçı olduğunu asla öğrenmemelidir. Ama Serap'ın bir biri arkasına yaptığı ve yapacağı hamleleri kimse tahmin edememektedir. Alize ve Serkan, bir sırrı kapatmaya çalışırken başka bir sır açılmaktadır. Her ikisi de organize bir şekilde oyun çevirmek zorundalardır. Tam bu belayı da savuşturduklarını düşündüklerinde başlarına öyle bir kaza gelir ki… Alize'nin bu kez gerçekten Serkan'a çok ihtiyacı vardır. Alize'yi kurtarmayı Serkan başarabilecek midir? Bunu başarsa bile sırlarını saklayabilecekler midir?

Kendi Düşen Ağlamaz 3. BÖLÜM izlemek için tıklayın

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