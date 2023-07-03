📺 Veda Mektubu 17. BÖLÜM İZLE | Veda Mektubu son bölüm izle - Kanal D izle Veda Mektubu izle (Veda Mektubu TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Veda Mektubu dizisinde heyecan dorukta. Veda Mektubu 3 Temmuz Pazartesi günü yeni ve 17. bölümüyle ekranlara gelecek. İzleyiciler, Veda Mektubu'nın bu haftaki son bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Veda Mektubu son bölüm bilgileri; Veda Mektubu 17. yeni bölümü...

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VEDA MEKTUBU 17. BÖLÜM KONUSU

Seher'in son hamlesiyle, anne ve oğul arasında ilişkiler kopma noktasına gelir. Mehmet ile aralarındaki gerginliği fırsat bilen Barış, Aslı'ya yanaşır. Mehmet ve Aslı, her şeye rağmen birlikte kalmaya çalışırlarken, Karlı ailesinin üyeleri karşılarına çıkan haber ile sarsılır. Acaba bu haberin üzerine Karlı ailesi bir arada kalabilecek midir?

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👉VEDA MEKTUBU 17. BÖLÜM İZLE

Aslı ve Mehmet aşklarından aldıkları güçle her şeyin üstesinden gelmeye çabalarlar. Karlı ailesinin sakinleri ise Aslı'ya tavır alıp her şeyin sorumlusu olarak onu suçlarlar. Aslı tüm bunların altından kalkmaya çalışırken bir yandan da hayatlarının tam karşısında duran Barış tehdidini çözmek zorundadır.

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👉VEDA MEKTUBU 17. BÖLÜM İZLE