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VERMEM SENİ ELLERE YENİ BÖLÜM İZLE | atv Vermem Seni Ellere 3. bölüm full HD izle

Atv'nin yeni yaz sezonu dizisi Vermem Seni Ellere ekranlara merhaba dedi. Vermem Seni Ellere dizisi 3. bölümü merakla bekleniyordu. Yönetmenliğini Ali Balcı'nın üstlendiği AKN Film imzalı yapımın başrollerinde ise Emre Bey, Buse Meral ve Fatih Al yer alıyor. İşte 2 Temmuz Pazar akşamı izleyicileriyle buluşan Vermem Seni Ellere 3. bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2023 Pazartesi 01:30
VERMEM SENİ ELLERE YENİ BÖLÜM İZLE | atv Vermem Seni Ellere 3. bölüm full HD izle

VERMEM SENİ ELLERE 3. BÖLÜM İZLE | atv ekranları yaz sezonunu, fragmanlarıyla seyircileri ekran başına kilitleyen ve heyecanla beklenen dizi Vermem Seni Ellere ile açtı. Başarılı oyuncu kadrosunun yanı sıra başarılı hikayesiyle de diziseverleri etkileyen Vermem Seni Ellere'nin 3. bölüm konusu ve detaylarını haberimizde derledik.

VERMEM SENİ ELLERE 3. BÖLÜM İZLE

VERMEM SENİ ELLERE TÜM BÖLÜMLER İZLE

VERMEM SENİ ELLERE 3. BÖLÜM KONUSU

Mehmet, Zeliş'in en büyük derdini çözmüş, onun borcunu ödemiştir. Mehmet, bu hareketiyle Zeliş'in güvenini kazanacağını zannederken tam tersi olur. Zeliş, onu kesinlikle köyde istememektedir. Bunun sebini ise sadece Aslı tahmin etmektedir. Zeliş, göz göre göre aşktan kaçmaktadır. Ama Mehmet'in obayı terk etmeye niyeti yoktur. Zeliş'in ve Taşkıranlılar'ın güvenini kazanmak için her şeyi yapacaktır. Neyse ki beklediği fırsat, ayağına gelir. Mıstık'ın kirvesi olacaktır. Mehmet için işler yoluna girmeye başlamıştır. Hem Taşkıran'daki yerini sağlamlaştırmaktadır, hem de kuracağı tesis için aradığı yatırımcıyı bulmak üzeredir. Kıvanç ve Uğur, yatırımcıyı ikna etmişken, Mehmet hayallerine kavuşmak üzereyken yine olanlar olur, talihsizlik Mehmet'in peşini bırakmaz. Mehmet, kendini Taşkıranlılara kabul ettirmeye yemin etmiştir, bu uğurda gerekirse yatırımcıyı bile gözü görmeyecektir. Tam her şey yoluna girmişken; Mehmet kendisinden bekleneni, fazlasıyla yerine getirmiş, Zeliş'in de gözüne girmişken hiç ummadığı bir şeyle karşılaşır. Bu sefer başı, her zamankinden çok daha büyük bir beladadır.

VERMEM SENİ ELLERE 3. BÖLÜM İZLE

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