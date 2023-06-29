Haberler Dizi Haberleri KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 2. BÖLÜM İZLE | Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm full izle - TRT 1 Kendi Düşen Ağlamaz CANLI İZLE

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 2. BÖLÜM İZLE | Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm full izle - TRT 1 Kendi Düşen Ağlamaz CANLI İZLE

Kendi Düşen Ağlamaz, yaz sezonu dizisi olarak TRT ekranlarında dizi severlerle buluştu. Yeni bölümünün fragmanıyla ekran başındakilerden tam not alan Kendi Düşen Ağlamaz, annesinin ölümünden sonra babasının yeniden evlenmesine mani olmak isterken kendi kazdığı kuyuya kendi düşen Alize'nin ve ailesinin başına gelenleri konu alıyor. Eğlenceli konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla, heyecanla beklenen dizi hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Kendi Düşen Ağlamaz 2. bölüm izle, Kendi Düşen Ağlamaz 2. bölüm full izle - TRT 1 Kendi Düşen Ağlamaz CANLI İZLE' konularını haberimizde derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2023 Perşembe 09:27 Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2023 Perşembe 09:40
KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 2. BÖLÜM İZLE | Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm full izle - TRT 1 Kendi Düşen Ağlamaz CANLI İZLE

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 2. BÖLÜM İZLE | Deneyimli isimlerle genç yıldızları kadrosunda buluşturan "Kendi Düşen Ağlamaz", annesinin ölümünden sonra babasının yeniden evlenmesine mani olmak isterken kendi kazdığı kuyuya kendi düşen Alize'nin ve ailesinin başına gelenleri sıcak ve eğlenceli bir dille ekrana taşıyacak. 29 Haziran Perşembe günü TRT'de yayınlanacak ilk bölümü için diziseverler araştırmalara başladı. İşte Kendi Düşen Ağlamaz 2. bölümü...

Kendi Düşen Ağlamaz 2. BÖLÜM izlemek için tıklayın

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KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 2. BÖLÜM KONUSU

Alize, babasına ve eski hayatına tekrar kavuşacağı umuduyla döndüğü evinde, büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştır. Serkan ile babasının iş birliğinden habersiz büyük bir yıkıma uğrarken önünde birbirinden zor iki yol vardır. Alize, daha zorunu seçer. Evine dönüp, hem kendi ailesine, hem de yeni ailesine asla pes etmeyeceğini gösterecektir. Alize'nin yeni evine dönmesi, Serap'ı da şok eder. Ondan kurtulmak için bir şeyler yapması gerektiğini düşünürken birbiri ardına öğrendiği gerçekler karşısında adeta neye uğradığını şaşırır. Alize, yeni hayatına adapte olurken tek özgürlük alanı olan otelde çalışmaya devam eder. Orası, Serkan'dan bağımsız olduğu tek yerdir. Ama orayı da kaybettiğini gördüğünde… İşte buna dayanamayacaktır. Alize, bir yandan Serap'la mücadele ederken bir de şimdi Serkan'ı saklamak için uğraşacaktır. Peki tüm bunları başaracak mıdır? Ayşegül Çiçekoğlu'nun aynı adlı kitabından uyarlanan "Kendi Düşen Ağlamaz"ın senaryosunu Gülbike Sonay Üte ve Tuna Kıygı birlikte kaleme alıyor. Yönetmenliğini Emre Kabakuşak ile İnci Balabanoğlu yapıyor.

Kendi Düşen Ağlamaz 2. BÖLÜM izlemek için tıklayın

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