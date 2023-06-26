Haberler Dizi Haberleri MAVİYE SÜRGÜN 3. BÖLÜM İZLE | SHOW TV Maviye Sürgün son bölüm full izle - Maviye Sürgün dizisi canlı izle yeni bölüm - Maviye Sürgün 3. bölüm tek parça

MAVİYE SÜRGÜN 3. BÖLÜM İZLE | SHOW TV Maviye Sürgün son bölüm full izle - Maviye Sürgün dizisi canlı izle yeni bölüm - Maviye Sürgün 3. bölüm tek parça

Başrollerini Damla Sönmez ve Caner Cindoruk'un paylaştığı Maviye Sürgün, Show TV'de 3. bölümüyle ekrana gelecek. İlk tanıtım ve bölümüyle beğeni rekorları kıran Maviye Sürgün, profesyonel kadrosuyla olduğu kadar özgün konusuyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dizinin 3. bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında 'Maviye Sürgün 3. bölüm izle, SHOW TV Maviye Sürgün 3. bölüm full izle - Maviye Sürgün dizisi canlı izle 3. bölüm tek parça' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2023 Pazartesi 12:10 Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2023 Pazartesi 12:20
MAVİYE SÜRGÜN 3. BÖLÜM İZLE | SHOW TV Maviye Sürgün son bölüm full izle - Maviye Sürgün dizisi canlı izle yeni bölüm - Maviye Sürgün 3. bölüm tek parça

MAVİYE SÜRGÜN 3. BÖLÜM İZLE | Show TV ekranlarının yeni dizisi Maviye Sürgün, yeni bölümüyle ekrana gelecek. Damla Sönmez ve Caner Cindoruk'un başrolünde yer aldığı, heyecan dolu konusu ile dikkat çöken dizinin 3. bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında 'Maviye Sürgün 3. bölüm izle, SHOW TV Maviye Sürgün yeni bölüm full izle - Maviye Sürgün dizisi canlı izle 3. bölüm tek parça' sorgulamaları yapıyor. İşte Maviye Sürgün dizisi 3. bölüm bilgileri...

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MAVİYE SÜRGÜN DİZİSİ 3. BÖLÜM KONUSU

Murat'la attıkları her adım boşa düşen Defne'nin hareketlerinden şüphelenen Ali, Defne'nin bile akıl edemeyeceği bir adım atarak tüm dengeleri bozmaya yönelik bir hamle yapar! Defne'nin bir şeyler saklayıp, çevirdiğine inanan Ali, Defne'nin Murat'la olan bağını çözmüştür. Onların neyin peşinde olduğunu anlamaya çalışır. Defne denizin içinde belli bir noktada sabitlediği altınları alabilmek için Murat'la planlar yapar ancak Ozan'ın gözleri hep üzerlerindedir. Murat'la attıkları her adım boşa düşen Defne'nin hareketlerinden şüphelenen Ali, Defne'nin bile akıl edemeyeceği bir adım atarak tüm dengeleri bozmaya yönelik bir hamle yapar! Ozan ise Defne'nin karşısına geçer ve kendisinden çaldığı altın çantasını geri alabilmek için bir teklifte bulunur. Ancak çanta konusunda hiçbir şey ikilinin hesap ettiği gibi gitmez.

MAVİYE SÜRGÜN 3. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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