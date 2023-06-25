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VERMEM SENİ ELLERE 1. BÖLÜM İZLE | atv Vermem Seni Ellere yeni bölüm full HD izle

atv'nin yeni yaz sezonu dizisi Vermem Seni Ellere ilk bölümüyle ekranlara merhaba dedi. Vermem Seni Ellere dizisi 2. bölümü merakla bekleniyor. Yönetmenliğini Ali Balcı'nın üstlendiği AKN Film imzalı yapımın başrollerinde ise Emre Bey, Buse Meral ve Fatih Al yer alıyor. İşte 25 Haziran Pazar akşamı izleyicileriyle buluşacak olan vermem Seni Ellere 2. bölüm özeti...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2023 Pazar 12:10 Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2023 Pazar 12:30
VERMEM SENİ ELLERE 1. BÖLÜM İZLE | atv Vermem Seni Ellere yeni bölüm full HD izle

VERMEM SENİ ELLERE 2. BÖLÜM İZLE | atv ekranları yaz sezonunu, fragmanlarıyla seyircileri ekran başına kilitleyen ve heyecanla beklenen dizi Vermem Seni Ellere ile açtı. Başarılı oyuncu kadrosunun yanı sıra başarılı hikayesiyle de diziseverleri etkileyen Vermem Seni Ellere'nin 2. bölüm konusu ve detaylarını haberimizde derledik.

VERMEM SENİ ELLERE 2. BÖLÜM İZLE

VERMEM SENİ ELLERE TÜM BÖLÜMLER İZLE

VERMEM SENİ ELLERE 2. BÖLÜM KONUSU

Gökten tepesine aniden inen aşkını yine ani bir hızla kaybettiğini zanneden Zeliş, karşısında yeniden Mehmet'i görünce çok şaşırır. Mehmet gitmekten vazgeçmiş, açtığı zararı ödemek için tabiri caizse Zeliş'in "kölesi" olarak Taşkıran'da çalışmaya başlamıştır. Ancak Mehmet, Zeliş'in bilmediği bir sırla dönmüştür obaya. Zeliş ise aklına geldiği her an Mehmet'e kök söktürüyordur. Lüks villasından çıkıp ahırda hayvanlarla yaşamaya başlayan Mehmet'in obadaki mesaisi böylece başlar. Mehmet zor koşullarda çalışarak bir taraftan ırgatlığı öğreniyor diğer taraftan da Zeliş'le didişerek onu tanımaya çalışıyordur. Yoksa bu hırçın kız, Mehmet'in sandığı gibi zalim biri değil midir? Mehmet'in olduğu gibi Zeliş'in de bir sırrı vardır. Zeliş'e aşık olan Soner, bu sırrı bir silah gibi kullanarak Zeliş'i elde etmek üzeredir. Zeliş'in içine düştüğü zor durumdan kurtulması için bir mucize gerekmektedir ve o mucize Zeliş'in hiç beklemediği bir anda, hiç beklemediği birinin eliyle gelecektir…

VERMEM SENİ ELLERE 2. BÖLÜM İZLE

VERMEM SENİ ELLERE TÜM BÖLÜMLER İZLE

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