📺Teşkilat YENİ BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Teşkilat 79. son bölüm izle

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan bu hafta da dorukta. Teşkilat dizisi 25 Haziran Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 79. bölümü yine nefesleri kesmeye hazırlanırken Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölümü haberimizde derledik...

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TEŞKİLAT 79. BÖLÜMDE NELER OLACAK? (YENİ BÖLÜM ÖZETİ)

Aylar süren operasyonun ardından, ekip intikam ateşiyle dolan Francis'in David Hartley'in başaramadığı planını engellemek için zorlu bir mücadeleye hazırlanır. Teşkilat, hem düşmanları alt etmek hem de bu zorlu savaşı kazanmak için gücünü ve cesaretini kullanmak zorundadır. Ömer ve Zehra, kaybettikleri yılları telafi etmek ve birlikte yeni bir başlangıç yapmanın eşiğindedir. Ancak çıktıkları bu yolda büyük bir fedakarlık yapmak zorunda kalacaklar.

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