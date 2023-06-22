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📺KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 1. BÖLÜM FULL İZLE | Kendi Düşen Ağlamaz TRT 1 ilk bölüm

Kendi Düşen Ağlamaz, yaz sezonu dizisi olarak TRT ekranlarında dizi severlerle buluştu. İlk bölümünün fragmanıyla ekran başındakilerden tam not alan Kendi Düşen Ağlamaz, annesinin ölümünden sonra babasının yeniden evlenmesine mani olmak isterken kendi kazdığı kuyuya kendi düşen Alize'nin ve ailesinin başına gelenleri konu alıyor. Eğlenceli konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla, heyecanla beklenen dizi hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Kendi Düşen Ağlamaz 1. bölüm izle, Kendi Düşen Ağlamaz ilk bölüm full izle - TRT 1 Kendi Düşen Ağlamaz CANLI İZLE' konularını haberimizde derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2023 Cuma 01:00 Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2023 Cuma 01:30
📺KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 1. BÖLÜM FULL İZLE | Kendi Düşen Ağlamaz TRT 1 ilk bölüm

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 1. BÖLÜM İZLE | Deneyimli isimlerle genç yıldızları kadrosunda buluşturan "Kendi Düşen Ağlamaz", annesinin ölümünden sonra babasının yeniden evlenmesine mani olmak isterken kendi kazdığı kuyuya kendi düşen Alize'nin ve ailesinin başına gelenleri sıcak ve eğlenceli bir dille ekrana taşıyor. 22 Haziran Perşembe günü TRT'de yayınlanacak ilk bölümü için diziseverler araştırmalara başladı. İşte Kendi Düşen Ağlamaz 1. bölümü...

Kendi Düşen Ağlamaz 1. BÖLÜM izlemek için tıklayın

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 1. BÖLÜM KONUSU

Prensesler gibi büyüyen güzeller güzeli Alize ile hayatın her türlü çilesini çekmiş, hayalleri elinden alınmış bıçkın delikanlı Serkan'ın bir kaza sonucu tanışmasıyla başlar her şey… Alize'nin doğum gününde hayatına giren Serkan, Alize'ye hayatın bir armağanı mı olacak, yoksa onun en büyük sınavı mı olacak? Babasının evleneceğini öğrendiğinde ona ders vermek için küçük, minicik bir oyun oynamak isteyen Alize, başına geleceklerden habersizdir. Kendini bir anda bambaşka bir hayatın içinde bulan Alize'nin önünde artık iki yol vardır. Ya oyunu, yeni kurallarına göre oynayacak ya da havlu atacaktır. Pes etmek nedir bilmeyen inatçı mı inatçı Alize; en az kendisi kadar inatçı ve bir o kadar da gözü kara Serkan'ın karşısında ne yapacak? Kızımız, kendisinden beklenmeyen bir azimle yeni hayatına ayak uydurmaya çalışırken Serkan'ın sakladığı sır, ortaya çıkacak mı?

Kendi Düşen Ağlamaz 1. BÖLÜM izlemek için tıklayın

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