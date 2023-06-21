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BENİM GÜZEL AİLEM 1. BÖLÜM İZLE | Benim Güzel Ailem ilk bölüm full izle

Benim Güzel Ailem, yaz sezonu dizisi olarak TRT ekranlarında dizi severlerle buluştu. İlk bölümünün fragmanıyla ekran başındakilerden tam not alan Benim Güzel Ailem, 4 çocuklu kalabalık bir ailenin yuvadan uçan kuşlarını anlatıyor. Eğlenceli konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla, heyecanla beklenen dizi hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Benim Güzel Ailem 1. bölüm izle, Benim Güzel Ailem ilk bölüm full izle - TRT 1 Benim Güzel Ailem CANLI İZLE' konularını haberimizde derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2023 Perşembe 00:39 Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2023 Perşembe 01:00
BENİM GÜZEL AİLEM 1. BÖLÜM İZLE | Benim Güzel Ailem ilk bölüm full izle

BENİM GÜZEL AİLEM 1. BÖLÜM İZLE | Güney Kore yapımı olan 'Once Again' isimli diziden uyarlanan Benim Güzel Ailemi deneyimli oyuncu kadrosu ve beğenilen konusuyla ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez haline gelmesi beklenen dizinin 21 Haziran Çarşamba günü TRT'de yayınlanacak ilk bölümü için diziseverler araştırmalara başladı. İşte Benim Güzel Ailem 1. bölümü...

Benim Güzel Ailem 1. BÖLÜM izlemek için tıklayın

BENİM GÜZEL AİLEM 1. BÖLÜM KONUSU

Benim Güzel Ailem dizisinde çocuklarını evlendirmiş bir çiftin yaşamı anlatılıyor. Dört çocuklarının üçünü evlendirilen aile, son çocuklarının düğününe de hazırlık yapmaktadır. Tüm çocuklarının yuvadan uçacağı için ise büyük bir üzüntü duyarlar. Fakat düğün hazırlığı yaparken diğer üç kardeş ellerinde bavullarla çıkıp gelir. Üç çocuk da eşinden ayrılıp baba evine dönmüştür. Üstelik düğüne hazırlanan evin küçük kızı da evlenmekten vazgeçer. Hal böyle olunca dört çocuklu konakta yepyeni bir macera başlar...

Benim Güzel Ailem 1. BÖLÜM izlemek için tıklayın

BENİM GÜZEL AİLEM OYUNCU KADROSU

  • Erdal Özyağcılar
  • Seray Gözler
  • Onur Buldu
  • Melis Babadağ
  • Toprak Can Adıgüzel
  • Serra Pirinç
  • Nergis Kumbasar

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