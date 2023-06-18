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📺Vermem Seni Ellere son bölüm FULL İZLE - Vermem Seni Ellere 1. BÖLÜM

Atv'nin yeni yaz sezonu dizisi Vermem Seni Ellere ilk bölümüyle ekranlara geldi. Yönetmenliğini Ali Balcı'nın üstlendiği AKN Film imzalı yapımın başrollerinde ise Emre Bey, Buse Meral ve Fatih Al yer alıyor. İşte 18 Haziran Pazar akşamı izleyicileriyle buluşan olan vermem Seni Ellere 1. bölüm özeti...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2023 Pazar 17:59 Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2023 Pazartesi 00:30
📺Vermem Seni Ellere son bölüm FULL İZLE - Vermem Seni Ellere 1. BÖLÜM

VERMEM SENİ ELLERE 1. BÖLÜM İZLE | atv ekranları yaz sezonunu, fragmanlarıyla seyircileri ekran başına kilitleyen ve heyecanla beklenen dizi Vermem Seni Ellere ile açıyor. Başarılı oyuncu kadrosunun yanı sıra başarılı hikayesiyle de diziseverleri etkileyen Vermem Seni Ellere'nin 1. bölüm konusu ve detaylarını haberimizde derledik.

VERMEM SENİ ELLERE 1. BÖLÜM İZLE

VERMEM SENİ ELLERE 1. BÖLÜM KONUSU

Âşık olmadığı biriyle evlenmek üzere olan Mehmet, tünelden önceki son çıkışı kullanıp nikâh masasını terk ederken; tüm köyün sorumluluğunu üstlenip tünelin sonundaki ışığa kavuşmaya çalışan Zeliş… Kader bu defa biri özgürlüğüne, diğeri kurtuluşuna koşarken umulmadık bir şekilde örer ağları. Mehmet, Zeliş'in tepesine düşer. Evet, tam tepesine.

Ele avuca sığmayan Mehmet'le inatçı mı inatçı Zeliş'in hikayesi böylece başlar. Mehmet, kurtulduğunu zannederken başka bir esarete düşmüştür; artık Zeliş'in esiridir. Zeliş, Mehmet'e, köye verdiği tüm zararı ödetmeye kararlıdır. Mehmet'in tek kurtuluş yolu ise arkasında bıraktığı, koşarak kaçtığı hayatına dönmesidir. Mehmet'i doğduğuna pişman etmeye kararlı olan Zeliş, geri adım atmaz; Mehmet'e hayatı dar eder. Mehmet de bulduğu her fırsatta kaçmayı deneyip, Zeliş'ten kurtulmanın yollarını arar.

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