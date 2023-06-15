Haberler Dizi Haberleri ALDATMAK 35. BÖLÜM FULL İZLE - Aldatmak yeni bölüm izle - atv Aldatmak izle full HD | Aldatmak son bölüm izle

ALDATMAK 35. BÖLÜM FULL İZLE - Aldatmak yeni bölüm izle - atv Aldatmak izle full HD | Aldatmak son bölüm izle

atv ekranlarının yeni sezon dizisi Aldatmak, konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da izleyicilerin beğenisini kazandı. 15 Haziran Perşembe günü 35. bölümüyle izleyicisi ile buluşacak olan dizinin konusunu merak eden seyirciler, 35. bölüm konusu ile bölüm araştırmaları yapıyor. İşte Aldatmak dizisi 35. bölüm full HD...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2023 Perşembe 12:20 Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2023 Perşembe 12:40
ALDATMAK 35. BÖLÜM FULL İZLE - Aldatmak yeni bölüm izle - atv Aldatmak izle full HD | Aldatmak son bölüm izle

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Atv'nin hikayesiyle olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da iddialı Aldatmak dizisi, 35. bölümüyle yeniden dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Bir Aile Mahkemesi hakimi olan Güzide'nin kendi ailesini üstüne kurduğu temellerin sarsılmasıyla başlayan hikaye, herkes tarafından merak edilirken arama motorlarında Aldatmak 35. bölüm izle, atv Aldatmak tek parça full HD izle, Aldatmak 35. bölüm full izle aramaları yapılıyor. İşte detaylar...

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ALDATMAK 35. BÖLÜM İZLE

ALDATMAK 35. BÖLÜM KONUSU

"Ben, Güzide Abla'dan özür dilemek istiyorum!"

Yeşim'in çaresiz hamleleri Zeliş'le arasındaki gerilimi bir kez daha artırırken, oğlunun iyiliğini gözeten Güzide'nin bu birlikteliğe vereceği tepkiyi kestirmek kolay değildir. Yeşim yüzünden ismi bütün ülkede skandallarla anılan Tarık, düşmanlarının dikkatini çekmeye başlarken geçmişe dair başka gizemlerin kapısı aralanır. Tarık dostu olarak bildiği bir düşmanı ile karşı karşıya geldiğinde ani bir karar verip dönüşü olmayan bir hamle yapar. Tarık, gözlerden uzakta oynadığı bu oyunun en büyük düşmanı tarafından izlendiğinden habersizdir. Korkunç bir trafik kazası, Güzide ve ailesinin yüreklerine ateş düşürür. Kritik bir anda bir ikileme girilir. Güzide, hayatının en zor kararını vermek üzeredir.

ALDATMAK OYUNCU KADROSU

Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Defne Samyeli, Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Cem Sürgit, Meltem Baytok, Hatice Deniz, Burcu Söyler, Merve Altınkaya, Kerem Müsligil, Esin Alpogan, Neyra Kayabaşı, Burak Acar, Arda Atak, Canan Ürekil, Batuhan Sel, Masal Ayşe Gencer, Ege Semih Erken, Eda Özel

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ALDATMAK 35. BÖLÜM İZLE

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