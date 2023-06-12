📺Ömer 21. Bölüm FULL İZLE - Ömer Yeni Bölüm TEK PARÇA - STAR TV Ömer son bölüm izle

Star TV ekranlarından izleyiciyle buluşan Ömer dizisinde heyecan dorukta. Ömer'in 12 Haziran Pazartesi günü ekranlara gelecek 21. bölümünde neler yaşanacak izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte Ömer son bölüm bilgileri...

ÖMER 21. YENİ BÖLÜM İZLE

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ÖMER DİZİSİ 21. BÖLÜM KONUSU

Haluk'un Tuna'yı götürmesiyle kahrolan Gamze, oğlunun sevgisi ve güvenini kaybettiğini görmenin acısını yaşar. Onu geri almaya çalışsa da Haluk'un Tuna ve onun için hazırladığı plan Gamze'yi daha büyük bir çıkmaza doğru sürükler. Gamze'nin üzülmesine dayanamayan Ömer, Tuna'yı geri almak için ailesi ve Erdal'la birlikte harekete geçer.

Emine'yi okuldan alan ve Yaman'dan ayrılması için baskılarını artıran Nisa ve Hakan, devreye Reşat'ın girmesiyle geri adım atar. Fakat her şeye rağmen aşklarından vazgeçmek istemeyen Yaman ve Emine, kavuşabilmenin sadece bir yolu olduğunu fark eder.

Ömer'in hamlesiyle öfkesinden deliye dönen Haluk, Ömer'e bu işte yardım edenlerden hesap sormak için geri döner. Onun bu dönüşü, Ademoğlu ailesini derinden etkileyecek olayların fitilini ateşler.

ÖMER 21. YENİ BÖLÜM İZLE

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