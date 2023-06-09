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📺Yalı Çapkını 36. BÖLÜM FULL İZLE - Yalı Çapkını STAR TV son bölüm

Star TV ekranlarının yeni sezon dizisi Yalı Çapkını'nın merakla beklenen 36. bölümü ekranlara gelecek. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un paylaştığı dizinin 36. bölümü 9 Haziran Cuma günü yayınlanacak. Dizinin meraklıları arama motorlarında Yalı Çapkını 36. bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2023 Cumartesi 02:10 Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2023 Cumartesi 02:20
📺Yalı Çapkını 36. BÖLÜM FULL İZLE - Yalı Çapkını STAR TV son bölüm

Gaziantepli bir ailenin oğullarını evlendirmek için kız bulma çabasıyla gelişen olayları anlatan Yalı Çapkını, 36. yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Her hafta cuma günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını için seyirciler arama motorlarında Yalı Çapkını 36. Bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

YALI ÇAPKINI 36. BÖLÜM İZLE 🎬

STAR TV YALI ÇAPKINI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

YALI ÇAPKINI 36. BÖLÜM KONUSU

Ferit, Seyran'ın mektubunu aldıktan sonra dört bir koldan onu aramaya başlar. Abidin, Suna'nın Saffet'le evlendiğini öğrenir ve kahrolur. Seyran ise kendinde değildir. Hattuç'la Antep'e geldiklerinde konağın Tarık ve korumalarla çevrili olduklarını görür. Ferit, Seyran'ın Antep'te olduğunu öğrenir öğrenmez soluğu Antep'te alır ve Seyran'la Vakkas Usta'nın dükkanında buluşur. Sonrasında ise Seyran'a tekrar beraber kaçmayı teklif eder. Tarık, Seyran'ın peşini bir an olsun bırakmamaktadır. Yalıda ise işler yolunda değildir ve bir sürpriz daha yaşanır.

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YALI ÇAPKINI 36. BÖLÜM İZLE 🎬

STAR TV YALI ÇAPKINI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

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