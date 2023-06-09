Haberler Dizi Haberleri 📺Yalı Çapkını 36. BÖLÜM FULL İZLE - Yalı Çapkını STAR TV son bölüm

📺Yalı Çapkını 36. BÖLÜM FULL İZLE - Yalı Çapkını STAR TV son bölüm

Star TV ekranlarının yeni sezon dizisi Yalı Çapkını'nın merakla beklenen 36. bölümü ekranlara gelecek. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un paylaştığı dizinin 36. bölümü 9 Haziran Cuma günü yayınlanacak. Dizinin meraklıları arama motorlarında Yalı Çapkını 36. bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2023 Cuma 10:50 Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2023 Cuma 11:00
📺Yalı Çapkını 36. BÖLÜM FULL İZLE - Yalı Çapkını STAR TV son bölüm

Gaziantepli bir ailenin oğullarını evlendirmek için kız bulma çabasıyla gelişen olayları anlatan Yalı Çapkını, 36. yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Her hafta cuma günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını için seyirciler arama motorlarında Yalı Çapkını 36. Bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

YALI ÇAPKINI 36. BÖLÜM İZLE 🎬

STAR TV YALI ÇAPKINI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

YALI ÇAPKINI 36. BÖLÜM KONUSU

Ferit, Seyran'ın mektubunu aldıktan sonra dört bir koldan onu aramaya başlar. Abidin, Suna'nın Saffet'le evlendiğini öğrenir ve kahrolur. Seyran ise kendinde değildir. Hattuç'la Antep'e geldiklerinde konağın Tarık ve korumalarla çevrili olduklarını görür. Ferit, Seyran'ın Antep'te olduğunu öğrenir öğrenmez soluğu Antep'te alır ve Seyran'la Vakkas Usta'nın dükkanında buluşur. Sonrasında ise Seyran'a tekrar beraber kaçmayı teklif eder. Tarık, Seyran'ın peşini bir an olsun bırakmamaktadır. Yalıda ise işler yolunda değildir ve bir sürpriz daha yaşanır.

👊🏼2.5 DAKİKADA KARIN SIKILAŞTIRMA HAREKETİ|İZLE

YALI ÇAPKINI 36. BÖLÜM İZLE 🎬

STAR TV YALI ÇAPKINI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Valencia gidiyor, efsane golcü geliyor! Fenerbahçe yıllar sonra ona kavuşuyor...
Dilan Çiçek Deniz'in son halini görenler gözlerine inanamadı! Çok beğenilen doğal güzelliğine gölge düşürdü
Çebi'nin transfer hedefi belli oldu!
Yıldız isme şok eleştiri! "Takıma verdiği zararları..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
atv CANLI İZLE (HD) - atv dizileri | ATV YAYIN AKIŞI | atv CANLI YAYIN 📺
📺Al Sancak 18. BÖLÜM FULL İZLE
atv CANLI İZLE (HD) - atv dizileri | ATV YAYIN AKIŞI | atv CANLI YAYIN 📺
Asgari ücret ara zammında 3 yeni formül!
CUMA HUTBESİ | 9 Haziran Cuma
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çebi'nin transfer hedefi belli oldu! Çebi'nin transfer hedefi belli oldu! 10:27
Fenerbahçe - Başakşehir maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Başakşehir maçı saat kaçta? 10:04
Valencia'dan flaş Cenk hamlesi! Valencia'dan flaş Cenk hamlesi! 09:49
Fransızlar duyurdu! G.Saray'a Sanchez'den kötü haber Fransızlar duyurdu! G.Saray'a Sanchez'den kötü haber 09:42
Arda sıçradı, takım geriledi! O isimlerin değeri düştü Arda sıçradı, takım geriledi! O isimlerin değeri düştü 09:34
Manchester City - Inter maçı saat kaçta? Manchester City - Inter maçı saat kaçta? 09:31
Daha Eski
Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta? Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta? 09:19
Kartal 6 dakikada 6 milyondan oldu! Kartal 6 dakikada 6 milyondan oldu! 08:07
Yıldız isme şok eleştiri! "Takıma verdiği zararları..." Yıldız isme şok eleştiri! "Takıma verdiği zararları..." 08:02
Aslan kasasını doldurdu! Dev gelir Aslan kasasını doldurdu! Dev gelir 07:22
KSK 2-1 önde KSK 2-1 önde 01:19
Pendikspor Süper Lig'de Pendikspor Süper Lig'de 01:17