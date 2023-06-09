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📺ATEŞ KUŞLARI 19. BÖLÜM FULL İZLE - ATV Ateş Kuşları Son Bölüm

Atv'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları 19. bölümü ile ekranlara geldi. Hande Soral ve Görkem Sevindik gibi yıldız oyuncuların rol aldığı Ateş Kuşları'nın 19. bölümü ile ilgili detaylar araştırılıyor. Ateş Kuşları yeni bölüm izle, Ateş Kuşları son bölüm izle, Ateş Kuşları atv yeni bölüm canlı izle gibi ifadeler arama motorlarında sorgulanıyor. İşte Ateş Kuşları'nın 19. bölümü detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2023 Cumartesi 00:30
📺ATEŞ KUŞLARI 19. BÖLÜM FULL İZLE - ATV Ateş Kuşları Son Bölüm

Duygu yüklü ve farklı hikayesiyle dikkat çeken ve atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Ateş Kuşları dizisi, 19. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 9 Haziran Cuma günü yayınlanan 19. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Ateş Kuşları 19. bölüm bilgileri...

Ateş Kuşları dizisi 19. bölüm izlemek için tıklayın

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ATEŞ KUŞLARI 19. BÖLÜM KONUSU

MENDERES CİNAYETİ KİMİN ÜZERİNE KALACAK?

Naz, Menderes'in katilinin Ateş Kuşları olduğuna emindir. Büyük aşkı Menderes'i kaybetmenin öfkesiyle Gülayşe'ye saldırır. Bu Barbar'ı deliye çevirir.

Sare, Menderes'in cinayetiyle ilgili sorgulamak üzere Ali ile Zıpkın'ı gözaltına alır. Mercan tutmayan bacaklarıyla mola yerinde tek başına kalır. Şimdi Mercan bir yerde Gülayşe bir yerde çaresizlerdir. Ali ile Zıpkın'ın tutuklanmasını ve Mercan'ın sakat haliyle yalnız kalmasını engelleyemeyen Barbar, Gülayşe'yi kaçırmaya karar verir.

Mercan'ın ameliyatı konusu, iki tarafın da inadıyla iyice çözümsüzleşir. Nizam Eyüboğlu ameliyat karşılığında Gülayşe'yi isterken, Mercan Gülayşe'yi vermemek için bacaklarından vazgeçer.

Sare, Ali ile Zıpkın'ı özellikle Çatal'la aynı nezarete atar ve onları dinler. Ali, Çatal'ın niye mahkemede Menderes'i koruduğunu sorgular ve Çatal'ın Barbar'ı korumak için bunu yaptığını öğrenir. Çatal gibi bir adamın Barbar'ı niye koruduğunu anlayamamak Ali'yi delirtir ve Çatal'ın yakasına yapışır. Sonunda Çatal itiraf etmek zorunda kalır, büyük sır ortaya çıkar: Barbar Çatal'ın oğludur! Hem Zıpkın hem Ali hem Sare şok olmuşlardır, peki bu gerçeği Barbar'a söyleyecekler midir?

Mercan Barbar'ı Gülayşe ile ilgili niyeti konusunda sorgularken Barbar'ın baba acısını öğrenir. Ama öğrendiği çok sürpriz bir şey daha vardır, Barbar Gülayşe'ye evlilik teklif etmeye hazırlanmaktadır!

Ancak Menderes'in ölümü Ateş Kuşlarını köşeye sıkıştırır. Sare'ye gelen bir kayıtta Zıpkın, cinayet mahallinde görünmektedir. Peki Menderes'i gerçekten Zıpkın mı vurdu?

ATEŞ KUŞLARI'NIN KARA'SI GERİ Mİ DÖNDÜ?

Yoksa Kara'nın hayaleti Ateş kuşlarının üzerinde mi dolanıyor? Kara geri mi döndü?

Geçmişte ise Zıpkın ve Kara'nın birbirini bırakmamak için sözler verir. Ama karşılarına çıkacak kadın ile birlikte Köksüzleri bu defa çok büyük bir tehlike beklemektedir.

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ATEŞ KUŞLARI OYUNCULARI

İlayda Alişan (Gülayşe), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbaros), Görkem Sevindik (Ali), Nizam Namidar (Nizam), Serkan Ercan (Menderes), Ahmet Saraçoğlu (Çatal), Boncuk Yılmaz (Nazmiye), Gonca Cilasun (Hacer), Erdem Şanlı (Zıpkın), Emir Çubukçu (Sabit), Sedef Akalın (Şirin), Lilya İrem Salman (Hüma), Hilal Uysun (Nermin), Umut İnan (Çocuk Ali), Almira Albay (Çocuk Mercan), Fuat Fatih Odabaşı (Çocuk Sabit), Berke Obuz (Çocuk Zıpkın), Umut Ege Baştemur (Çocuk Kara), Ozan Ağaç (Zümrüt), Kaan Sevi (Cemal), Çınar Yükçeker (Yakup), Yeşim Dalgıçer (Gazeteci), Gökay Müftüoğlu (Kameraman), Onat Bulut (Halis), Görkem Doğan (Pamir), Serkan Acay (Necdet), Orkan Sancarbarlas (Yaman), Metin Yıldırım (Nizam Şoför), Erkan Baylav (Polis), Burakcan Aras (Furkan)

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