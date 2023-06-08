Haberler Dizi Haberleri ALDATMAK 34. BÖLÜM FULL İZLE - Aldatmak yeni bölüm izle - atv Aldatmak izle full HD | Aldatmak son bölüm izle

ALDATMAK 34. BÖLÜM FULL İZLE - Aldatmak yeni bölüm izle - atv Aldatmak izle full HD | Aldatmak son bölüm izle

atv ekranlarının yeni sezon dizisi Aldatmak, konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da izleyicilerin beğenisini kazandı. 8 Haziran Perşembe günü 34. bölümüyle izleyicisi ile buluşan dizinin konusunu merak eden seyirciler, 34. bölüm konusu ile bölüm araştırmaları yapıyor. İşte Aldatmak dizisi 34. bölüm full HD...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2023 Cuma 01:30
ALDATMAK 34. BÖLÜM FULL İZLE - Aldatmak yeni bölüm izle - atv Aldatmak izle full HD | Aldatmak son bölüm izle

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Atv'nin hikayesiyle olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da iddialı Aldatmak dizisi, 34. bölümüyle yeniden dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Bir Aile Mahkemesi hakimi olan Güzide'nin kendi ailesini üstüne kurduğu temellerin sarsılmasıyla başlayan hikaye, herkes tarafından merak edilirken arama motorlarında Aldatmak 34. bölüm izle, atv Aldatmak tek parça full HD izle, Aldatmak 34. bölüm full izle aramaları yapılıyor. İşte detaylar...

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ALDATMAK 34. BÖLÜM İZLE

ALDATMAK 34. BÖLÜM KONUSU

Güzide, Mualla tarafından oyuna getirildiğini anlayınca iki aile arasında daha büyük bir kriz ortaya çıkarken Oylum ve Mualla ilişkisi de dönülmez bir yola girer. Zeliş'i Oltan'dan kurtarmak isteyen Ozan, durumu Güzide'den saklamak zorunda kalır. Ancak gidişat annesinden daha büyük sırlar gizlemesine sebep olur. Öykü'nün haline üzülen Tarık, Yeşim'i denemeye karar verir ama Yeşim'in biriken öfkesinin farkında değildir. Tolga her ne kadar kendini mutlu olduğuna inandırsa da Selin artık gerçekleri görmezden gelemez.

ALDATMAK OYUNCU KADROSU
Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Defne Samyeli, Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Cem Sürgit, Meltem Baytok, Hatice Deniz, Burcu Söyler, Merve Altınkaya, Kerem Müsligil, Esin Alpogan, Neyra Kayabaşı, Burak Acar, Arda Atak, Canan Ürekil, Batuhan Sel, Masal Ayşe Gencer, Ege Semih Erken, Eda Özel

ATV ALDATMAK TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

ALDATMAK 34. BÖLÜM İZLE

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