Haberler Dizi Haberleri 📺Çöp Adam 24. BÖLÜM FULL İZLE | Çöp Adam STAR TV son bölüm - Çöp Adam yeni bölüm izle

📺Çöp Adam 24. BÖLÜM FULL İZLE | Çöp Adam STAR TV son bölüm - Çöp Adam yeni bölüm izle

Psikiyatri uzmanı Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan, başrollerini Elçin Sangu ile Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı, Tamer ve Peri'nin sırlarla dolu hikayesini konu edinen Çöp Adam, son bölümüyle izleyicilerinin beğeni ve merakını kazandı. Seyirciler dizinin yeni bölümünü izlemek için arama motorlarında Çöp Adam Yeni Bölüm izle, Star Tv Çöp Adam 24. Bölüm izle, 7 Haziran Çarşamba Çöp Adam son bölüm full izle konularını aratırken tüm merak edilenleri haberimizde derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2023 Perşembe 01:14 Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2023 Perşembe 01:30
📺Çöp Adam 24. BÖLÜM FULL İZLE | Çöp Adam STAR TV son bölüm - Çöp Adam yeni bölüm izle

ÇÖP ADAM YENİ BÖLÜM İZLE | Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve daha ilk bölümüyle milyonları ekran başına kilitleyen Çöp Adam'ın 24. bölümünde neler yaşandığı diziseverler tarafından merak ediliyor. Başrollerini Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı, gerçek bir hayat hikayesinden senaryoya uyarlanan Çöp Adam dizisi hakkında, arama motorlarında araştırılan Star TV Çöp Adam 24. bölümünün konusunu ve son bölümü haberimizde derledik.

ÇÖP ADAM 24. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÇÖP ADAM TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

ÇÖP ADAM 24. BÖLÜM KONUSU

Peri, doktorla görüşmesinin ardından onu çok zorlayacak bir karar alır. Bir süre de olsa Tamer'den uzaklaşacak ve düşünecektir. Tamer ise söylediği yalan yüzünden pişman halde Peri'yi kararından döndürmeye çalışır. Hatta suçsuzluğunu kanıtlamak için kendinden hiç beklenmeyecek bir adım atar. Fakat yaptığı hiçbir şey Peri'yi ikna etmeye yetmez.

Bu sırada Bülent, yalıda yeni bir bomba patlatır ve herkesin sabrını taşırır. Meryem ise Yavuz'la konuşmayı bir türlü başaramanın çaresizliğindeyken aklına bir fikir gelir. Büyük bir sürpriz hazırlayacaktır. Bunun için de bugüne kadar asla yardım istemediği birine gider.

ÇÖP ADAM 24. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÇÖP ADAM TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

Şehirden uzaklaşan Peri, Tamer'i düşünmemek için çabalar ancak Tamer, kendini ona hatırlatacak her şeyi yapar. Tam kararını vereceği sırada ortaya çıkan beklenmedik bir gelişme, Peri'yi altüst eder.

ÇÖP ADAM 24. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÇÖP ADAM TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray Süper Lig’de asrın transferine imza atıyor! 127 milyonluk yıldız ateşi yaktı: Sosyal medya yangın yerine döndü…
Beşiktaşlı taraftarlardan Atiba Hutchinson’a veda: Ayrılıklar da sevdaya dahil
Özbek'ten transfer açıklaması! "5 oyuncumuza talip var"
Bunu kimse beklemiyordu! Okan Buruk biletlerini kesti
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kuruluş Osman yeni bölüm izle
Kuruluş Osman yeni bölüm izle
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (7 Haziran)
Çılgın Sayısal Loto çekildi mi 7 Haziran?
Sağlık Bakanlığı'ndan SMA hastalarına müjde!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sedyeyle çıkmıştı! Son durumu belli oldu Sedyeyle çıkmıştı! Son durumu belli oldu 00:25
Joao Felix'ten flaş G.Saray hamlesi! Joao Felix'ten flaş G.Saray hamlesi! 23:58
Icardi kalacak mı? Dursun Özbek'ten flaş sözler Icardi kalacak mı? Dursun Özbek'ten flaş sözler 23:35
Atiba Hutchinson'dan veda mesajı! Atiba Hutchinson'dan veda mesajı! 23:23
Şenol Güneş: Kötü bir gün oldu! Şenol Güneş: Kötü bir gün oldu! 22:55
Sürpriz karar! Messi yeni takımını açıkladı Sürpriz karar! Messi yeni takımını açıkladı 22:30
Daha Eski
A. Efes evinde F.Bahçe Beko'yu devirdi! A. Efes evinde F.Bahçe Beko'yu devirdi! 22:10
Özbek'ten transfer açıklaması! "5 oyuncumuza talip var" Özbek'ten transfer açıklaması! "5 oyuncumuza talip var" 22:06
Beşiktaş ikinciliği kaçırdı! Beşiktaş ikinciliği kaçırdı! 22:00
Kıskandıran transfer listesi! Aralarında öyle yıldızlar var ki... Kıskandıran transfer listesi! Aralarında öyle yıldızlar var ki... 21:24
Montella'dan Fenerbahçe açıklaması! Montella'dan Fenerbahçe açıklaması! 20:46
TBF ile Hepsiburada sponsorluk sözleşmesi imzaladı TBF ile Hepsiburada sponsorluk sözleşmesi imzaladı 20:46