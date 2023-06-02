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📺 ATEŞ KUŞLARI 18. BÖLÜM İZLE - ATV Ateş Kuşları TEK PARÇA FULL HD İZLE | Ateş Kuşları yeni bölüm full izle

atv'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları 18. bölümü ile ekranlara gelecek. Hande Soral ve Görkem Sevindik gibi yıldız oyuncuların rol aldığı Ateş Kuşları'nın 18. bölümü ile ilgili detaylar araştırılıyor. Ateş Kuşları yeni bölüm izle, Ateş Kuşları son bölüm izle, Ateş Kuşları atv yeni bölüm canlı izle gibi ifadeler arama motorlarında sorgulanıyor. İşte Ateş Kuşları'nın 18. bölümü detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2023 Cuma 13:10 Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2023 Cuma 13:30
📺 ATEŞ KUŞLARI 18. BÖLÜM İZLE - ATV Ateş Kuşları TEK PARÇA FULL HD İZLE | Ateş Kuşları yeni bölüm full izle

Duygu yüklü ve farklı hikayesiyle dikkat çeken ve atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Ateş Kuşları dizisi, 18. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin 2 Haziran Cuma günü yayınlanacak 18. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Ateş Kuşları 18. bölüm bilgileri...

Ateş Kuşları dizisi 18. bölüm izlemek için tıklayın

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ATEŞ KUŞLARI 18. BÖLÜM KONUSU

GÜLAYŞE VE NİZAM EYÜBOĞLU ARASINDA NELER YAŞANACAK?

Nizam Eyüboğlu kızını korumak için onu köşke hapseder. Ama bu davranışı, ablasını göremeyen Gülayşe'nin isyanına sebep olur. Nizam Eyüboğlu 23 yıl sonra bulduğu kızıyla arasını düzeltebilecek mi?

BARBAROS, ACI GERÇEĞİ İTİRAF EDİYOR!

Barbaros ve Gülayşe, Nizam Eyüboğlu'nun radarına girerler. Ama Barbaros'un bu sevdadan vazgeçmeye niyeti yoktur, aksine aşkını tüm sırlardan arındırmanın peşindedir. Annesini Sare'ye götürüp davadan çekilir ve Gülayşe'ye beşiğinden onu ilk alanın annesi olduğunu itiraf eder. Gülayşe bu itirafı nasıl karşılayacak? Gülayşe'nin doğduğu odada neler yaşanacak?

ÇATAL VE MENDERES KARŞI KARŞIYA!

Şimdi Çatal ve Menderes mahkemede karşı karşıyadır. Çatal, Menderes'le ilgili tüm gerçekleri anlatacak mı? Naz'ın planları işe yarayacak mı?

ATEŞ KUŞLARI PERİŞAN!

Mercan'ın vurulması Ateş Kuşları'nı perişan eder. Barbaros tetiği çeken Pamir'in peşinden gider. Diğer yanda Çatal asıl hedefin oğlu olduğunun farkındadır, onu korumaya çalışır. Mercan'ın yürüyemeyeceğini öğrenen Ali ve Zıpkın dehşete düşerler. Ali, sevdiği kadının acısıyla deliye dönerken Zıpkın da Cano'sunun bu hale düşmesine dayanamaz, gemileri yakar. Ali de, Zıpkın da ve hatta Barbar da Menderes'in cezasını vermek için and içerler.

MENDERES'İN CEZASINI KİM KESECEK?

Mercan için edilen bu yeminlerden kısa bir süre sonra Menderes kafasına sıkılan tek kurşunla infaz edilir! Karısı Naz delirir! Peki Menderes'i öldüren kimdir?

MERCAN'IN FEDAKARLIKLARI…

Geçmişte ise Mercan, annesinin üzüntüsünü atlatamayan Sabit'i ve Köksüzler'i bir anne gibi mutlu etmenin peşinde ayakkabılarını satar.

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ATEŞ KUŞLARI OYUNCULARI

İlayda Alişan (Gülayşe), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbaros), Görkem Sevindik (Ali), Nizam Namidar (Nizam), Serkan Ercan (Menderes), Ahmet Saraçoğlu (Çatal), Boncuk Yılmaz (Nazmiye), Gonca Cilasun (Hacer), Erdem Şanlı (Zıpkın), Emir Çubukçu (Sabit), Sedef Akalın (Şirin), Lilya İrem Salman (Hüma), Hilal Uysun (Nermin), Umut İnan (Çocuk Ali), Almira Albay (Çocuk Mercan), Fuat Fatih Odabaşı (Çocuk Sabit), Berke Obuz (Çocuk Zıpkın), Umut Ege Baştemur (Çocuk Kara), Ozan Ağaç (Zümrüt), Kaan Sevi (Cemal), Çınar Yükçeker (Yakup), Yeşim Dalgıçer (Gazeteci), Gökay Müftüoğlu (Kameraman), Onat Bulut (Halis), Görkem Doğan (Pamir), Serkan Acay (Necdet), Orkan Sancarbarlas (Yaman), Metin Yıldırım (Nizam Şoför), Erkan Baylav (Polis), Burakcan Aras (Furkan)

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