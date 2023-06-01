Haberler Dizi Haberleri 📺Camdaki Kız 80. BÖLÜM FULL İZLE | Camdaki Kız KANAL D son bölüm - Camdaki Kız yeni bölüm izle

📺Camdaki Kız 80. BÖLÜM FULL İZLE | Camdaki Kız KANAL D son bölüm - Camdaki Kız yeni bölüm izle

Kanal D ekranlarından yayınlanan Camdaki Kız dizisi, 80. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Geçtiğimiz hafta yayınlanan son bölümüyle izleyicilerini meraklı bir bekleyişe sokan dizinin merakla beklenen yeni bölümü ekrana geldi. Dizinin son bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Camdaki Kız 80. bölüm full izle, Kanal D Camdaki Kız izle, Camdaki Kız yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Camdaki Kız dizisinin 80. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2023 Perşembe 10:30
📺Camdaki Kız 80. BÖLÜM FULL İZLE | Camdaki Kız KANAL D son bölüm - Camdaki Kız yeni bölüm izle

Kanal D ekranlarından izleyiciyle buluşan Camdaki Kız dizisinde heyecan dorukta. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve başrollerini Burcu Biricik ile Cihangir Ceyhan'ın paylaştığı Camdaki Kız'ın 1 Haizran Perşembe günü ekranlara gelecek olan 80. bölümünde neler yaşanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyordu. İşte Camdaki Kız son bölüm bilgileri...

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CAMDAKİ KIZ 80. BÖLÜM KONUSU

Nalan'la Türkan'ın kebapçıya geldiğini öğrenen Hayri, durumu kurtarmak için kebapçıya gelir. Laz Kızı ise Hayri'nin peşini bırakmamakta kararlıdır ve Hayri'yi takip eder. Hayri ise başına ne bela aldığını bile bile Laz Kızı'nı bırakamaz.

Sedat Nalan'ı unutamadığını sonunda kendine ve Cavit'e itiraf eder. Nalan, Hayri'nin davranışlarından şüphelenir ama ne olduğunu çözemez. Laz Kızı'nın Hayri'den talebi ise nettir.

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👉CAMDAKİ KIZ 80. BÖLÜM İZLE

Bunun üzerine Hayri, Nalan'a başka birine aşık olduğunu söyler. Laz Kızı ise Türkan'ı ziyaret edip ona Hayri'yi bırakması için gözdağı verir.

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