Haberler Dizi Haberleri 📺ALDATMAK 33. BÖLÜM FULL İZLE - Aldatmak ATV son bölüm

📺ALDATMAK 33. BÖLÜM FULL İZLE - Aldatmak ATV son bölüm

Atv ekranlarının yeni sezon dizisi Aldatmak, konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da izleyicilerin beğenisini kazandı. 1 Haziran Perşembe günü 33. bölümüyle izleyicisi ile buluşan dizinin konusunu merak eden seyirciler, 33. bölüm konusu ile bölüm araştırmaları yapıyor. İşte Aldatmak dizisi 33. bölüm full HD...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2023 Cuma 01:00 Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2023 Cuma 01:00
📺ALDATMAK 33. BÖLÜM FULL İZLE - Aldatmak ATV son bölüm

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Atv'nin hikayesiyle olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da iddialı Aldatmak dizisi, 33. bölümüyle yeniden dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bir Aile Mahkemesi hakimi olan Güzide'nin kendi ailesini üstüne kurduğu temellerin sarsılmasıyla başlayan hikaye, herkes tarafından merak edilirken arama motorlarında Aldatmak 33. bölüm izle, atv Aldatmak tek parça full HD izle, Aldatmak 33. bölüm full izle aramaları yapılıyor. İşte detaylar...

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ALDATMAK 33. BÖLÜM İZLE

ALDATMAK 33. BÖLÜM KONUSU

Mualla'nın gerçek yüzünü göstermesiyle içine girdiği aileyi bir kez daha tanıyan Oylum, bu kavganın sürpriz bir misafir tarafından bölünmesiyle kayınvalidesine karşı cesaretlenir. Behram'ın desteği Oylum'u sakinleştirirken Mualla'nın karanlık yüzü Güzide'yi bir çıkmaza sokmak üzeredir.

Sezai'nin itirafı, Güzide'nin huzursuzlanmasına sebep olur. Oltan'ın bilgisayarını karıştırırken yakalanan Zeliş, durumu kurtarmayı başarır. Ancak, yaşadığı rahatlamanın geçici olduğundan habersizdir. Ozan'ın Zeliş'i kurtarmak için büyük bir risk alması gerekir.

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ALDATMAK 33. BÖLÜM İZLE

Tarık, Güzide ile yeniden bir araya gelmek için çabalarken isimsiz bir telefondan gelen şantajla sarsılır. Tarık ailesine dönmek için uğraşırken Yeşim ise kızına kavuşmak için mücadele etmektedir. İlknur ile bir olup Tarık'a bir tuzak kurarlar.

ALDATMAK OYUNCU KADROSU

Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Defne Samyeli, Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Cem Sürgit, Meltem Baytok, Hatice Deniz, Burcu Söyler, Merve Altınkaya, Kerem Müsligil, Esin Alpogan, Neyra Kayabaşı, Burak Acar, Arda Atak, Canan Ürekil, Batuhan Sel, Masal Ayşe Gencer, Ege Semih Erken, Eda Özel

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ALDATMAK 33. BÖLÜM İZLE

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