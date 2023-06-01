Haberler Dizi Haberleri 📺Al Sancak 17. BÖLÜM FULL İZLE | Al Sancak TRT 1 son bölüm - Al Sancak yeni bölüm izle tek parça

📺Al Sancak 17. BÖLÜM FULL İZLE | Al Sancak TRT 1 son bölüm - Al Sancak yeni bölüm izle tek parça

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Al Sancak 17. bölümüyle ekrana gelecek. TSK, özel kuvvetler bünyesinde bulunan Al Sancak adlı timin icraatlarını anlatan dizinin 17. bölümü için arama motorlarında 'Al Sancak 17. bölüm izle - TRT 1 Al Sancak son bölüm izle - Al Sancak yeni bölüm tek parça full izle' sorgulamaları yapıyor. İşte diziseverlerin heyecanla beklediği 1 Haziran Perşembe tarihli Al Sancak 17. bölüm bilgileri...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2023 Perşembe 10:30 Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2023 Perşembe 10:30
📺Al Sancak 17. BÖLÜM FULL İZLE | Al Sancak TRT 1 son bölüm - Al Sancak yeni bölüm izle tek parça

AL SANCAK 17. BÖLÜM İZLE | Enerji havzalarının terör örgütlerinin kontrolüne bırakılmasının ardından yaşanan kaosu ve TSK bünyesindeki Al Sancak adlı timin yurt içinde ve dışında bu kaosa yönelik yürüttüğü çalışmaları anlatan Al Sancak dizisi, 17. bölümüyle ekranlara gelecek. TRT 1'in herkesi heyecanlandıran yeni yapımının 17. bölümü hakkında araştırmalar başladı. İşte Al Sancak 16. bölüm bilgileri...

AL SANCAK 17. BÖLÜM İZLE

AL SANCAK TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

AL SANCAK 17. BÖLÜMDE NE OLACAK?

Ali'nin üstü kapalı itirafı sonrasında Nadia ve Ali'nin ilişkisi boyut kazanacaktır. Nadia'dan hoşlandığını belirten Ali, görev ile sevgisi arasında kalırken, bundan sonraki süreçte ne kararlar verecektir?

Elizabeth için ölüm çanları çalıyor! Sacit ve Ali ikilisi yaptıkları araştırma sonrasında Elizabeth'in Gülseren olmadığını öğrenirler. Nadia, Sacit ve Ali'nin şüphelerinin doğru olduğunu anlar. Elizabeth onun gerçek annesi değildir. Nadia şimdi ne yapacaktır?

AL SANCAK 17. BÖLÜM İZLE

AL SANCAK TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

Boran için büyük zafer! Ölen bomba uzmanın yerine geçen Süleyman ile operasyon yapan Nadia büyük bir risk içindedir. Boran ve Elizabeth yemi yutmuş, tam operasyon başarıyla sonuçlanacakken Elizabeth, Nadia'nın olayı çözdüğünü anlar.

Boran'ı arayıp bilgi veren Elizabeth, Nadia'nın gerçekleri bildiğini söyler. Boran anında Nadia ve Süleyman'ı esir alır. Her şeyden habersiz Boran'a tuzak kuran Ali ve Pençe Tim, Nadia ve Süleyman'ı karşılarından esir düşmüş halde görünce şok olur. Ali şimdi ne yapacaktır?

AL SANCAK 17. BÖLÜM İZLE

AL SANCAK TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

DİĞER
Son dakika: Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi flaş sözler! "Sulu maç unutulmadı" diyerek...
Hadise'den 'metres' sözlerine olay tazminat! Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la yasak aşkını ifşalayan Bircan Bali, Arto ve Seren Serengil...
Hamsik geleceği ile ilgili kararını açıkladı!
F.Bahçe'de büyük hezimet! 5 sezonun faturası ağır oldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Aldatmak yeni bölüm izle
Camdaki Kız 80. yeni bölüm izle
İstanbul barajlarında son durum 1 Haziran Perşembe
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?
2023 KGM personel alımı kura sonuçları ve isim listesi
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Türkiye - Sırbistan voleybol maçı hangi kanalda? Türkiye - Sırbistan voleybol maçı hangi kanalda? 10:43
Hamsik geleceği ile ilgili kararını açıkladı! Hamsik geleceği ile ilgili kararını açıkladı! 10:33
G.Saray'dan ezeli rakiplerine flaş gönderme! G.Saray'dan ezeli rakiplerine flaş gönderme! 10:17
Kartal'da gündem yeniden Denayer! Transfer şartı... Kartal'da gündem yeniden Denayer! Transfer şartı... 10:17
Büyük tartışma! Jesus başarılı mı başarısız mı? Büyük tartışma! Jesus başarılı mı başarısız mı? 09:57
G.Saray'da rota Güney Amerika! G.Saray'da rota Güney Amerika! 09:43
Daha Eski
Çarpıcı yorum! "Bu ligde golcülerin dediği olur" Çarpıcı yorum! "Bu ligde golcülerin dediği olur" 09:32
Eyüpspor'da Arda Turan farkı Eyüpspor'da Arda Turan farkı 09:00
Pastanın üzerindeki çilek Pastanın üzerindeki çilek 08:58
UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Sevilla! UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Sevilla! 01:05
UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Sevilla! UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Sevilla! 01:03
Filenin Efeleri Portekiz'de kazandı! Filenin Efeleri Portekiz'de kazandı! 00:59