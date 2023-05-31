Haberler Dizi Haberleri 📺Çöp Adam 23. BÖLÜM FULL İZLE | Çöp Adam STAR TV son bölüm - Çöp Adam yeni bölüm izle

📺Çöp Adam 23. BÖLÜM FULL İZLE | Çöp Adam STAR TV son bölüm - Çöp Adam yeni bölüm izle

Psikiyatri uzmanı Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan, başrollerini Elçin Sangu ile Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı, Tamer ve Peri'nin sırlarla dolu hikayesini konu edinen Çöp Adam, son bölümüyle izleyicilerinin beğeni ve merakını kazandı. Seyirciler dizinin yeni bölümünü izlemek için arama motorlarında Çöp Adam Yeni Bölüm izle, Star Tv Çöp Adam 23. Bölüm izle, 31 Mayıs Çarşamba Çöp Adam son bölüm full izle konularını aratırken tüm merak edilenleri haberimizde derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2023 Çarşamba 13:30 Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2023 Çarşamba 13:50
📺Çöp Adam 23. BÖLÜM FULL İZLE | Çöp Adam STAR TV son bölüm - Çöp Adam yeni bölüm izle

ÇÖP ADAM YENİ BÖLÜM İZLE | Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve daha ilk bölümüyle milyonları ekran başına kilitleyen Çöp Adam'ın 23. bölümünde neler yaşanacağı diziseverler tarafından merak ediliyor. Başrollerini Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı, gerçek bir hayat hikayesinden senaryoya uyarlanan Çöp Adam dizisi hakkında, arama motorlarında araştırılan Star TV Çöp Adam 23. bölümünün konusunu ve son bölümü haberimizde derledik.

ÇÖP ADAM 23. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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ÇÖP ADAM 23. BÖLÜM KONUSU

Peri, suçsuz olduğunu anlatmaya çalışsa da Tamer'i ikna etmeyi başaramaz. Bülent hastaneye kaldırılır ve artık Peri'nin tek umudu Bülent'in iyileşip gerçekleri anlatmasıdır. Ancak işler beklediği gibi gitmez. Bu sırada hiç ummadığı biri Peri'nin masumiyetine inanır.

İşler iyice karışmışken, Tamer, Peri'yi kurtarmak için hayatta onu en çok ezen insanın yaptığı şantaja teslim olur. Bu sırada Peri, Aysel'le yaptığı bir konuşmanın ardından Tamer'i tehlikeye atmayı bile göze alarak çaresizce bir adım atar. Meryem ise altüst olmuş duygularıyla başa çıkmaya çalışırken, Yavuz'un sürpriz hamlesi, onu mutluluktan havaya uçurur. Fakat bu mutluluk sadece birkaç saniye sürecektir. Yalıdaki sorunlardan bunalan Tamer, gece geç saatlere kadar şirkette kalır. Bu kaçış, çok daha büyük sorunları beraberinde getirecektir.

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