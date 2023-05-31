📺Çöp Adam 23. BÖLÜM FULL İZLE | Çöp Adam STAR TV son bölüm

ÇÖP ADAM YENİ BÖLÜM İZLE | Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve daha ilk bölümüyle milyonları ekran başına kilitleyen Çöp Adam'ın 23. bölümünde neler yaşandığı diziseverler tarafından merak ediliyor. Başrollerini Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı, gerçek bir hayat hikayesinden senaryoya uyarlanan Çöp Adam dizisi hakkında, arama motorlarında araştırılan Star TV Çöp Adam 23. bölümünün konusunu ve son bölümü haberimizde derledik.

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ÇÖP ADAM 23. BÖLÜM KONUSU

Peri, suçsuz olduğunu anlatmaya çalışsa da Tamer'i ikna etmeyi başaramaz. Bülent hastaneye kaldırılır ve artık Peri'nin tek umudu Bülent'in iyileşip gerçekleri anlatmasıdır. Ancak işler beklediği gibi gitmez. Bu sırada hiç ummadığı biri Peri'nin masumiyetine inanır.

İşler iyice karışmışken, Tamer, Peri'yi kurtarmak için hayatta onu en çok ezen insanın yaptığı şantaja teslim olur. Bu sırada Peri, Aysel'le yaptığı bir konuşmanın ardından Tamer'i tehlikeye atmayı bile göze alarak çaresizce bir adım atar. Meryem ise altüst olmuş duygularıyla başa çıkmaya çalışırken, Yavuz'un sürpriz hamlesi, onu mutluluktan havaya uçurur. Fakat bu mutluluk sadece birkaç saniye sürecektir. Yalıdaki sorunlardan bunalan Tamer, gece geç saatlere kadar şirkette kalır. Bu kaçış, çok daha büyük sorunları beraberinde getirecektir.

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