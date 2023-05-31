Haberler Dizi Haberleri 📺Çöp Adam 23. BÖLÜM FULL İZLE | Çöp Adam STAR TV son bölüm

📺Çöp Adam 23. BÖLÜM FULL İZLE | Çöp Adam STAR TV son bölüm

Psikiyatri uzmanı Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan, başrollerini Elçin Sangu ile Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı, Tamer ve Peri'nin sırlarla dolu hikayesini konu edinen Çöp Adam, son bölümüyle izleyicilerinin beğeni ve merakını kazandı. Seyirciler dizinin yeni bölümünü izlemek için arama motorlarında Çöp Adam Yeni Bölüm izle, Star Tv Çöp Adam 23. Bölüm izle, 31 Mayıs Çarşamba Çöp Adam son bölüm full izle konularını aratırken tüm merak edilenleri haberimizde derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2023 Perşembe 02:00
📺Çöp Adam 23. BÖLÜM FULL İZLE | Çöp Adam STAR TV son bölüm

ÇÖP ADAM YENİ BÖLÜM İZLE | Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve daha ilk bölümüyle milyonları ekran başına kilitleyen Çöp Adam'ın 23. bölümünde neler yaşandığı diziseverler tarafından merak ediliyor. Başrollerini Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı, gerçek bir hayat hikayesinden senaryoya uyarlanan Çöp Adam dizisi hakkında, arama motorlarında araştırılan Star TV Çöp Adam 23. bölümünün konusunu ve son bölümü haberimizde derledik.

ÇÖP ADAM 23. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÇÖP ADAM TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

ÇÖP ADAM 23. BÖLÜM KONUSU

Peri, suçsuz olduğunu anlatmaya çalışsa da Tamer'i ikna etmeyi başaramaz. Bülent hastaneye kaldırılır ve artık Peri'nin tek umudu Bülent'in iyileşip gerçekleri anlatmasıdır. Ancak işler beklediği gibi gitmez. Bu sırada hiç ummadığı biri Peri'nin masumiyetine inanır.

İşler iyice karışmışken, Tamer, Peri'yi kurtarmak için hayatta onu en çok ezen insanın yaptığı şantaja teslim olur. Bu sırada Peri, Aysel'le yaptığı bir konuşmanın ardından Tamer'i tehlikeye atmayı bile göze alarak çaresizce bir adım atar. Meryem ise altüst olmuş duygularıyla başa çıkmaya çalışırken, Yavuz'un sürpriz hamlesi, onu mutluluktan havaya uçurur. Fakat bu mutluluk sadece birkaç saniye sürecektir. Yalıdaki sorunlardan bunalan Tamer, gece geç saatlere kadar şirkette kalır. Bu kaçış, çok daha büyük sorunları beraberinde getirecektir.

ÇÖP ADAM 23. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÇÖP ADAM TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

DİĞER
50 yaşındaki Defne Samyeli’den gençlere taş çıkartan o poz! Spor sonrası paylaşımına beğeni yağdı!
UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla fırtınası! Roma'yı devirdiler, 7. kez kupayı kazandılar
Eyüpspor avantajı kaptı!
Şampiyonluk geldi, kasa doldu! Şimdi sıra dünya yıldızında...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
📺Kuruluş Osman son bölüm full izle! (31 Mayıs)
📺Çöp Adam 23. BÖLÜM FULL İZLE
YKS sınav yerleri belli oldu mu 2023?
Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak 2023?
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (31 Mayıs)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Sevilla! UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Sevilla! 01:05
UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Sevilla! UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Sevilla! 01:03
Filenin Efeleri Portekiz'de kazandı! Filenin Efeleri Portekiz'de kazandı! 00:59
Merve Dinçel'den altın madalya! Merve Dinçel'den altın madalya! 00:52
Bandırmaspor Ersan Parlatan'a emanet! Bandırmaspor Ersan Parlatan'a emanet! 00:51
G.Saray-F.Bahçe derbisinin biletleri satışa çıkıyor! G.Saray-F.Bahçe derbisinin biletleri satışa çıkıyor! 00:51
Daha Eski
Vakıfbank'tan Egonu ve Bajema'ya teşekkür! Vakıfbank'tan Egonu ve Bajema'ya teşekkür! 00:51
F.Bahçe Beko yarı finalde! F.Bahçe Beko yarı finalde! 00:47
Morutan'da son gün gelişmesi! Veda ediyor Morutan'da son gün gelişmesi! Veda ediyor 00:45
Fenerbahçe'ye Bruma piyangosu! İşte yapılan teklif Fenerbahçe'ye Bruma piyangosu! İşte yapılan teklif 00:45
Eyüpspor avantajı kaptı! Eyüpspor avantajı kaptı! 00:45
Zaniolo rekor bedelle gidiyor! İşte o rakam Zaniolo rekor bedelle gidiyor! İşte o rakam 00:45