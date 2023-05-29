Haberler Dizi Haberleri Veda Mektubu 13. BÖLÜM İZLE - Veda Mektubu son bölüm izle - Kanal D Veda Mektubu izle

Veda Mektubu 13. BÖLÜM İZLE - Veda Mektubu son bölüm izle - Kanal D Veda Mektubu izle

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Veda Mektubu, yeni bölümüyle 29 Mayıs Pazartesi günü ekrana geldi. Veda Mektubu'nun yeni bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Veda Mektubu 13. bölüm full izle, Kanal D Veda Mektubu izle, Veda Mektubu yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Veda Mektubu dizisinin 13. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2023 Salı 01:07
Veda Mektubu 13. BÖLÜM İZLE - Veda Mektubu son bölüm izle - Kanal D Veda Mektubu izle

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Veda Mektubu dizisinde heyecan dorukta. Veda Mektubu 29 Mayıs Pazartesi günü yeni ve 13. bölümüyle ekranlara geldi. İzleyiciler, Veda Mektubu'nın bu haftaki son bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Veda Mektubu son bölüm bilgileri; Veda Mektubu 13. yeni bölümü...

👉VEDA MEKTUBU TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉VEDA MEKTUBU 13. BÖLÜM İZLE

VEDA MEKTUBU 13. BÖLÜM KONUSU

Aslı geçirdiği kazadan sonra hastanede gözlerini açar ve bebeğini sorar. Bu sırada Mehmet bunun sıradan bir kaza olmadığını düşünür ve araştırmaya başlar. Komiser arkadaşından aldığı bilgiyle araç sahibinin Hakan olduğunu öğrenir ve Hakan ile yüzleşmeye gider.

👉VEDA MEKTUBU TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉VEDA MEKTUBU 13. BÖLÜM İZLE

Bu sırada Alanur, Beste ve Karlı ailesi Aslı'nın yanında olmaya çalışırlar. Sürekli bebeğini soran Aslı'ya herkes cevap vermekten kaçınsa da daha fazla erteleyemezler.

👉VEDA MEKTUBU TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉VEDA MEKTUBU 13. BÖLÜM İZLE

Kötü haberi alan Aslı eve dönmek ister ve iki tarafın ailesi de acıyı paylaşmak için çocuklarının yanında olmak ister. Aslı acısını içine gömüp yaşadıklarını atlatmak için arkadaşlarına ve dışarıya yönelir.

👉VEDA MEKTUBU TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉VEDA MEKTUBU 13. BÖLÜM İZLE

Mehmet ise her şeyi toparlamak adına baş başa bir tatile çıkarmak ister. Ancak başına hiç beklemediği bir olay gelir. Bu sırada Alanur elindeki son kozu oynar ve Ziya'ya aslında mektubun kimin yazdığını söyler.

👉VEDA MEKTUBU TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉VEDA MEKTUBU 13. BÖLÜM İZLE

DİĞER
Son dakika haberi: Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı! Yıldız futbolcu için Kanarya devrede...
ATV’nin yeni dizisi Üvey Anne ilk tanıtımı ile ekranda! İşte dizinin ilk tanıtımından görüntüler...
Londra'da Timur'a flaş teklif! O yıldızı istediler
Arsenal'den F.Bahçe'ye geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Alparslan Büyük Selçuklu 57. bölüm izle
Ömer son bölüm izle!
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? Zam takvimi belli oldu...
2023 Bursluluk sınavı başvuru şartları neler?
2023 DGS başvurusu nasıl yapılır? Başvuru ücreti ne kadar?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Göksel Gümüşdağ'dan Mahmut Tekdemir'e ziyaret! Göksel Gümüşdağ'dan Mahmut Tekdemir'e ziyaret! 23:30
Fırtına Karadeniz derbisine hazır! Fırtına Karadeniz derbisine hazır! 23:26
Zaniolo'ya milli takım müjdesi! Zaniolo'ya milli takım müjdesi! 20:43
Fenerbahçe Antalyaspor maçına hazır! Fenerbahçe Antalyaspor maçına hazır! 20:40
Galatasaray’a Ankara’da coşkulu karşılama! Galatasaray’a Ankara’da coşkulu karşılama! 19:49
Opsiyon devrede! İşte Cimbom'un ödeyeceği bonservis Opsiyon devrede! İşte Cimbom'un ödeyeceği bonservis 19:47
Daha Eski
F.Bahçe'ye Livakovic şoku! O takımla anlaştı F.Bahçe'ye Livakovic şoku! O takımla anlaştı 19:44
Londra'da Timur'a flaş teklif! O yıldızı istediler Londra'da Timur'a flaş teklif! O yıldızı istediler 19:16
Djokovic Fransa Açık'ta 2. tura yükseldi Djokovic Fransa Açık'ta 2. tura yükseldi 18:50
Brezilya'da Vinicius Junior’a destek! Brezilya'da Vinicius Junior’a destek! 18:47
G.Saray'ın istediği yıldız Ajax'a imza attı! G.Saray'ın istediği yıldız Ajax'a imza attı! 18:20
G.Saray'a 20'lik genç yetenek! G.Saray'a 20'lik genç yetenek! 16:59