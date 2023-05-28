Haberler Dizi Haberleri TEŞKİLAT BU AKŞAM VAR MI? | TRT 1 Teşkilat dizisi ne zaman yayınlanacak? Teşkilat 76. yeni bölüm yayınlanacak mı?

TEŞKİLAT BU AKŞAM VAR MI? | TRT 1 Teşkilat dizisi ne zaman yayınlanacak? Teşkilat 76. yeni bölüm yayınlanacak mı?

TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat, arama motorlarında sık sık araştırılıyor. 28 Mayıs Pazar günü yayınlanması beklenen dizi hakkında Teşkilat izle, Teşkilat yeni bölüm var mı? Teşkilat ne zaman? ifadeleriyle sorgulama yapılıyor. Peki, Teşkilat dizisi ne zaman yayınlanacak? Teşkilat yayınlanacak mı?

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2023 Pazar 11:02 Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2023 Pazar 11:02
TEŞKİLAT BU AKŞAM VAR MI? | TRT 1 Teşkilat dizisi ne zaman yayınlanacak? Teşkilat 76. yeni bölüm yayınlanacak mı?

TRT1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisi, 76. bölümüyle ekranlara gelecek mi? Başrolünde Murat Yıldırım'ın yer aldığı dizinin 28 Mayıs Pazar günü yayınlanacak 76. bölümünde neler yaşanacak merak ediliyordu. İşte Teşkilat 76. bölüm bilgileri...

TEŞKİLAT 76. BÖLÜM YAYINLANACAK MI?

Teşkilat dizisinin yeni bölümü, ülkemizde 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. turu nedeniyle yayınlanmayacak. TRT1'de yapılacak seçim özel canlı yayın sebebiyle 28 Mayıs Pazar günü yayınlanmayacak olan dizinin yeni bölümünün 4 Haziran Pazar günü yayınlanması bekleniyor.

DİĞER
Kardeşlerim dizisinde Akif'in yasa dışı kumarhanesine baskın!
İzel'i acı gününde Sinan Akçıl yalnız bırakmadı! "Bu iki satır mesajla aldım haberi" sözleri yürek sızlatmıştı son görev gözyaşları içinde yerine getirildi
F.Bahçe bombayı patlatıyor!
Icardi transferinde bomba haber!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
📺Kardeşlerim son bölüm full izle! (27 Mayıs)
📺Gönül Dağı son bölüm full izle! (27 Mayıs)
İlk turda oy kullanmayanlar ikinci turda oy verebilir mi?
İkinci turda oy kullanmamanın cezası ne kadar, kaç TL?
İzmir seçim sonuçları son dakika (2. tur oy oranları)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Juventus - Milan maçı hangi kanalda? Juventus - Milan maçı hangi kanalda? 10:44
Icardi transferinde bomba haber! Icardi transferinde bomba haber! 10:44
Lazio - Cremonese maçı hangi kanalda? Lazio - Cremonese maçı hangi kanalda? 10:40
Monza - Lecce maçı hangi kanalda? Monza - Lecce maçı hangi kanalda? 10:35
Bologna - Napoli maçı hangi kanalda? Bologna - Napoli maçı hangi kanalda? 10:31
Juventus - Milan maçı hangi kanalda? Juventus - Milan maçı hangi kanalda? 10:26
Daha Eski
Celtics seriyi eşitledi! Bir ilk peşinde Celtics seriyi eşitledi! Bir ilk peşinde 10:26
Transferde Icardi formülü! G.Saray... Transferde Icardi formülü! G.Saray... 10:16
Flaş sözler! "Jesus rahatsız etmiyor da Güneş mi ediyor?" Flaş sözler! "Jesus rahatsız etmiyor da Güneş mi ediyor?" 10:07
Valencia - Espanyol maçı hangi kanalda? Valencia - Espanyol maçı hangi kanalda? 08:50
Girona - Real Betis maçı hangi kanalda? Girona - Real Betis maçı hangi kanalda? 08:46
Almeria - Valladolid maçı hangi kanalda? Almeria - Valladolid maçı hangi kanalda? 08:36