TEŞKİLAT BU AKŞAM VAR MI? | TRT 1 Teşkilat dizisi ne zaman yayınlanacak? Teşkilat 76. yeni bölüm yayınlanacak mı?

TRT1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisi, 76. bölümüyle ekranlara gelecek mi? Başrolünde Murat Yıldırım'ın yer aldığı dizinin 28 Mayıs Pazar günü yayınlanacak 76. bölümünde neler yaşanacak merak ediliyordu. İşte Teşkilat 76. bölüm bilgileri...
TEŞKİLAT 76. BÖLÜM YAYINLANACAK MI?
Teşkilat dizisinin yeni bölümü, ülkemizde 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. turu nedeniyle yayınlanmayacak. TRT1'de yapılacak seçim özel canlı yayın sebebiyle 28 Mayıs Pazar günü yayınlanmayacak olan dizinin yeni bölümünün 4 Haziran Pazar günü yayınlanması bekleniyor.