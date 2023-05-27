Haberler Dizi Haberleri 📺Gönül Dağı 99. bölüm FULL İZLE - GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM TEK PARÇA - TRT 1 GÖNÜL DAĞI son bölüm izle

📺Gönül Dağı 99. bölüm FULL İZLE - GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM TEK PARÇA - TRT 1 GÖNÜL DAĞI son bölüm izle

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, merakla beklenen yeni bölümüyle izleyicilerle buluştu. 27 Mayıs Cumartesi yayınlanan yeni bölüm hakkında seyirciler, 99. bölüm için arama motorlarında araştırma yapıyorlar. Gönül Dağı 99. bölüm full izle, TRT 1 Gönül Dağı izle, TRT 1 canlı yayın izle, Gönül Dağı yeni bölüm izle konularını ve son bölümü haberimizde derledik...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2023 Cumartesi 12:00
📺Gönül Dağı 99. bölüm FULL İZLE - GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM TEK PARÇA - TRT 1 GÖNÜL DAĞI son bölüm izle

TRT 1 ekranlarından yeni sezonda izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisinde heyecan dorukta. Gönül Dağı dizisi 27 Mayıs Cumartesi günü izleyicisiyle buluştu. Gönül Dağı 99. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. Biz de tüm merak edilenleri haberimizde derledik. İşte Gönül Dağı son bölüm bilgileri...

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GÖNÜL DAĞI 99. BÖLÜM ÖZETİ

Gedelli'ye amcaoğullarının yanına yabancı biri gelir. Amcaoğullarının gittiğini öğrenen kişinin yardımına Selma koşar. Amcaoğulları bu kişiye nasıl yardımcı olacaktır?

Ciritçi rahatsızlanarak yatağa düşer. Ciritçi'yi sevenler başında toplanır. Ciritçi iyileşecek midir?

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👉GÖNÜL DAĞI 99. BÖLÜM İZLE

Asuman ve Cemile, eşlerinin hafta sonu gelemeyeceğini duyduklarına çok üzülürler. İkilinin aklına bir fikir gelir. Amcaoğullarına sürprizleri ne olacaktır?

Rıfat emanet para meselesi yüzünden kasabanın tepkisiyle karşılaşır. Kasabalı kahveden ayağını çekmiştir. Rıfat'ın yardımına Selami koşar. Selami'nin kahveyle ilgili fikri ne olacaktır?

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👉GÖNÜL DAĞI 99. BÖLÜM İZLE

Elif'i halsizliği devam ederken Kenan tahlil sonuçlarını görür. Kenan ne yapacaktır?

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