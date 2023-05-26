Haberler Dizi Haberleri 📺 ATEŞ KUŞLARI 17. BÖLÜM İZLE - ATV Ateş Kuşları TEK PARÇA FULL HD İZLE | Ateş Kuşları yeni bölüm full izle

📺 ATEŞ KUŞLARI 17. BÖLÜM İZLE - ATV Ateş Kuşları TEK PARÇA FULL HD İZLE | Ateş Kuşları yeni bölüm full izle

atv'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları 17. bölümü ile ekranlara gelecek. Hande Soral ve Görkem Sevindik gibi yıldız oyuncuların rol aldığı Ateş Kuşları'nın 17. bölümü ile ilgili detaylar araştırılıyor. Ateş Kuşları yeni bölüm izle, Ateş Kuşları son bölüm izle, Ateş Kuşları atv yeni bölüm canlı izle gibi ifadeler arama motorlarında sorgulanıyor. İşte Ateş Kuşları'nın 17. bölümü detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2023 Cuma 11:10 Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2023 Cuma 11:30
📺 ATEŞ KUŞLARI 17. BÖLÜM İZLE - ATV Ateş Kuşları TEK PARÇA FULL HD İZLE | Ateş Kuşları yeni bölüm full izle

Duygu yüklü ve farklı hikayesiyle dikkat çeken ve atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Ateş Kuşları dizisi, 17. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin 26 Mayıs Cuma günü yayınlanacak 17. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Ateş Kuşları 17. bölüm bilgileri...

Ateş Kuşları dizisi 17. bölüm izlemek için tıklayın

Ateş Kuşları dizisi tüm bölümleri için tıklayın

ATEŞ KUŞLARI 17. BÖLÜM KONUSU

GÜLAYŞE, KANDAN AİLESİNİ Mİ SEÇECEK YOKSA CANDAN AİLESİNİ Mİ?

Gülayşe, sonunda babasına kavuşur ve baba kız birbirlerini tanımaya çalışırlar. Ama Gülayşe'nin asıl imtihanı şimdi başlar. Ateş Kuşları'nın Gülayşe'den sakladığı sırlar ortaya çıkar. Gülayşe'nin babasının Nizam Eyüboğlu olduğunu bildikleri halde bunu ondan gizlemişlerdir. Ateş Kuşları'nın hayatları boyunca korktukları bu gerçek, Gülayşe için çok ağırdır ve bir seçim yapmak zorundadır. Ya onu büyüten ama babasını saklayan ailesi Ateş Kuşları'nı seçecektir ve gariban hayatına devam edecektir ya da yirmi üç yıldır onu arayan babası Nizam Eyüboğlu'nu seçip onu çöpe atan amcasının olduğu köşkte yaşamayı seçecektir!

MENDERES'İN HEDEFİNDE BARBAROS VAR!

Diğer yanda Menderes yolun sonuna geldiğinin farkındadır. Yapılacak tek bir şey vardır o da Barbaros'u ortadan kaldırmak! Çatal, oğlu Barbaros'u bu kez koruyabilecek mi?

GÜLAYŞE VE BARBAROS'U SAVCI SARE'NİN EVİNDE NELER BEKLİYOR?

Gülayşe öğrendiği gerçeklerden sonra kararını verebilmek için iki ailesinden de uzak kalmak isteyince, Menderes'in peşine taktığı tetikçiden haberdar olan Barbaros, Gülayşe'yi korumak için onu Savcı Sare'nin evine götürür. O evde onları neler beklemektedir?

GÜLAYŞE'NİN KARARI İÇİN NEFESLER TUTULUYOR!

Ali ve Mercan, Gülayşe'nin seçimini beklerken birbirlerine sığınırlar. Sonunda Gülayşe'nin kararını açıklayacağı an gelir. Bir tetikçinin gölgesinde Gülayşe kararını açıklar. Ateş Kuşları mı yoksa Nizam Eyüboğlu mu Gülayşe'yi kaybedecektir? Yoksa bir hayatın mı kaybedilmesi söz konusudur?

KÖKSÜZLER ENDİŞELİ!

Geçmişte ise, Köksüzler bir kez daha sokaktadırlar ve annesini kaybeden Sabit için çok endişelidirler.

Ateş Kuşları dizisi 17. bölüm izlemek için tıklayın

Ateş Kuşları dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Ateş Kuşları dizisi 17. bölüm izlemek için tıklayın

Ateş Kuşları dizisi tüm bölümleri için tıklayın

ATEŞ KUŞLARI OYUNCULARI

İlayda Alişan (Gülayşe), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbaros), Görkem Sevindik (Ali), Nizam Namidar (Nizam), Serkan Ercan (Menderes), Ahmet Saraçoğlu (Çatal), Boncuk Yılmaz (Nazmiye), Gonca Cilasun (Hacer), Erdem Şanlı (Zıpkın), Emir Çubukçu (Sabit), Sedef Akalın (Şirin), Lilya İrem Salman (Hüma), Hilal Uysun (Nermin), Umut İnan (Çocuk Ali), Almira Albay (Çocuk Mercan), Fuat Fatih Odabaşı (Çocuk Sabit), Berke Obuz (Çocuk Zıpkın), Umut Ege Baştemur (Çocuk Kara), Ozan Ağaç (Zümrüt), Kaan Sevi (Cemal), Çınar Yükçeker (Yakup), Yeşim Dalgıçer (Gazeteci), Gökay Müftüoğlu (Kameraman), Onat Bulut (Halis), Görkem Doğan (Pamir), Serkan Acay (Necdet), Orkan Sancarbarlas (Yaman), Metin Yıldırım (Nizam Şoför), Erkan Baylav (Polis), Burakcan Aras (Furkan)

Ateş Kuşları dizisi 17. bölüm izlemek için tıklayın

Ateş Kuşları dizisi tüm bölümleri için tıklayın

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Ferdi Kadıoğlu gidiyor o geliyor! Galatasaray da devrede...
Özcan Deniz ile eşi Samar Dadgar'ın aşkı meğer ikinci eşi Feyza Aktan'dan önce başlamış! O gerçek ifşalandı ağızlar açık kaldı: "Bu takıntı..."
İşte F.Bahçe'nin yeni golcüsü!
Beşiktaş'ın teklifine bu yanıtı verdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bugün Survivor var mı?
Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı SON BÖLÜM İZLE
LGS SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI
Cuma hutbesi 19 Mayıs Diyanet
Yenişehir Evleri başvuru şartları
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Szalai'ye sürpriz talip çıktı! Tribünden takip ettiler Szalai'ye sürpriz talip çıktı! Tribünden takip ettiler 11:09
Formula 1'de sıradaki durak Monaco! Formula 1'de sıradaki durak Monaco! 10:58
Beşiktaş'tan flaş transfer kararı! Takımdan ayrılıyor Beşiktaş'tan flaş transfer kararı! Takımdan ayrılıyor 10:48
Muslera ve Kerem'den Timur'a söz! "F.Bahçe..." Muslera ve Kerem'den Timur'a söz! "F.Bahçe..." 10:48
İşte F.Bahçe'nin yeni golcüsü! İşte F.Bahçe'nin yeni golcüsü! 10:35
Sampdoria - Sassuolo maçı saat kaçta? Sampdoria - Sassuolo maçı saat kaçta? 09:49
Daha Eski
Boston final serisini 6. maça taşıdı! Boston final serisini 6. maça taşıdı! 09:49
Beşiktaş'ın teklifine bu yanıtı verdi! Beşiktaş'ın teklifine bu yanıtı verdi! 09:44
Sakaryaspor Eyüpspor maçı saat kaçta? Sakaryaspor Eyüpspor maçı saat kaçta? 09:36
Beşiktaş'ta sürpriz Valentin Rosier kararı! Beşiktaş'ta sürpriz Valentin Rosier kararı! 09:05
Bodrumspor - Göztepe maçı saat kaçta? Bodrumspor - Göztepe maçı saat kaçta? 09:00
Zidane dudak uçuklatan teklifi reddetti! Zidane dudak uçuklatan teklifi reddetti! 08:39