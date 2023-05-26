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📺 ATEŞ KUŞLARI 17. BÖLÜM FULL İZLE - ATV Ateş Kuşları son bölüm

Atv'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları 17. bölümü ile ekranlara geldi. Hande Soral ve Görkem Sevindik gibi yıldız oyuncuların rol aldığı Ateş Kuşları'nın 17. bölümü ile ilgili detaylar araştırılıyor. Ateş Kuşları yeni bölüm izle, Ateş Kuşları son bölüm izle, Ateş Kuşları atv yeni bölüm canlı izle gibi ifadeler arama motorlarında sorgulanıyor. İşte Ateş Kuşları'nın 17. bölümü detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2023 Cumartesi 00:40 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2023 Cumartesi 01:00
📺 ATEŞ KUŞLARI 17. BÖLÜM FULL İZLE - ATV Ateş Kuşları son bölüm

Duygu yüklü ve farklı hikayesiyle dikkat çeken ve atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Ateş Kuşları dizisi, 17. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 26 Mayıs Cuma günü yayınlanan 17. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Ateş Kuşları 17. bölüm bilgileri...

Ateş Kuşları dizisi 17. bölüm izlemek için tıklayın

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ATEŞ KUŞLARI 17. BÖLÜM KONUSU

GÜLAYŞE, KANDAN AİLESİNİ Mİ SEÇECEK YOKSA CANDAN AİLESİNİ Mİ?

Gülayşe, sonunda babasına kavuşur ve baba kız birbirlerini tanımaya çalışırlar. Ama Gülayşe'nin asıl imtihanı şimdi başlar. Ateş Kuşları'nın Gülayşe'den sakladığı sırlar ortaya çıkar. Gülayşe'nin babasının Nizam Eyüboğlu olduğunu bildikleri halde bunu ondan gizlemişlerdir. Ateş Kuşları'nın hayatları boyunca korktukları bu gerçek, Gülayşe için çok ağırdır ve bir seçim yapmak zorundadır. Ya onu büyüten ama babasını saklayan ailesi Ateş Kuşları'nı seçecektir ve gariban hayatına devam edecektir ya da yirmi üç yıldır onu arayan babası Nizam Eyüboğlu'nu seçip onu çöpe atan amcasının olduğu köşkte yaşamayı seçecektir!

MENDERES'İN HEDEFİNDE BARBAROS VAR!

Diğer yanda Menderes yolun sonuna geldiğinin farkındadır. Yapılacak tek bir şey vardır o da Barbaros'u ortadan kaldırmak! Çatal, oğlu Barbaros'u bu kez koruyabilecek mi?

GÜLAYŞE VE BARBAROS'U SAVCI SARE'NİN EVİNDE NELER BEKLİYOR?

Gülayşe öğrendiği gerçeklerden sonra kararını verebilmek için iki ailesinden de uzak kalmak isteyince, Menderes'in peşine taktığı tetikçiden haberdar olan Barbaros, Gülayşe'yi korumak için onu Savcı Sare'nin evine götürür. O evde onları neler beklemektedir?

GÜLAYŞE'NİN KARARI İÇİN NEFESLER TUTULUYOR!

Ali ve Mercan, Gülayşe'nin seçimini beklerken birbirlerine sığınırlar. Sonunda Gülayşe'nin kararını açıklayacağı an gelir. Bir tetikçinin gölgesinde Gülayşe kararını açıklar. Ateş Kuşları mı yoksa Nizam Eyüboğlu mu Gülayşe'yi kaybedecektir? Yoksa bir hayatın mı kaybedilmesi söz konusudur?

KÖKSÜZLER ENDİŞELİ!

Geçmişte ise, Köksüzler bir kez daha sokaktadırlar ve annesini kaybeden Sabit için çok endişelidirler.

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ATEŞ KUŞLARI OYUNCULARI

İlayda Alişan (Gülayşe), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbaros), Görkem Sevindik (Ali), Nizam Namidar (Nizam), Serkan Ercan (Menderes), Ahmet Saraçoğlu (Çatal), Boncuk Yılmaz (Nazmiye), Gonca Cilasun (Hacer), Erdem Şanlı (Zıpkın), Emir Çubukçu (Sabit), Sedef Akalın (Şirin), Lilya İrem Salman (Hüma), Hilal Uysun (Nermin), Umut İnan (Çocuk Ali), Almira Albay (Çocuk Mercan), Fuat Fatih Odabaşı (Çocuk Sabit), Berke Obuz (Çocuk Zıpkın), Umut Ege Baştemur (Çocuk Kara), Ozan Ağaç (Zümrüt), Kaan Sevi (Cemal), Çınar Yükçeker (Yakup), Yeşim Dalgıçer (Gazeteci), Gökay Müftüoğlu (Kameraman), Onat Bulut (Halis), Görkem Doğan (Pamir), Serkan Acay (Necdet), Orkan Sancarbarlas (Yaman), Metin Yıldırım (Nizam Şoför), Erkan Baylav (Polis), Burakcan Aras (Furkan)

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