Haberler Dizi Haberleri 📺ALDATMAK 32. BÖLÜM FULL İZLE - Aldatmak ATV son bölüm

📺ALDATMAK 32. BÖLÜM FULL İZLE - Aldatmak ATV son bölüm

Atv ekranlarının yeni sezon dizisi Aldatmak, konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da izleyicilerin beğenisini kazandı. 25 Mayıs Perşembe günü 32. bölümüyle izleyicisi ile buluşan dizinin konusunu merak eden seyirciler, 32. bölüm konusu ile bölüm araştırmaları yapıyor. İşte Aldatmak dizisi 32. bölüm full HD...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2023 Cuma 00:31 Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2023 Cuma 00:31
📺ALDATMAK 32. BÖLÜM FULL İZLE - Aldatmak ATV son bölüm

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Atv'nin hikayesiyle olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da iddialı Aldatmak dizisi, 32. bölümüyle yeniden dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Bir Aile Mahkemesi hakimi olan Güzide'nin kendi ailesini üstüne kurduğu temellerin sarsılmasıyla başlayan hikaye, herkes tarafından merak edilirken arama motorlarında Aldatmak 32. bölüm izle, atv Aldatmak tek parça full HD izle, Aldatmak 32. bölüm full izle aramaları yapılıyor. İşte detaylar...

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ALDATMAK 32. BÖLÜM İZLE

ALDATMAK 32. BÖLÜM KONUSU

Nikah törenine son anda ailelerin gelmesiyle ortalık karışır. Behram da Güzide de Oylum'un kararını duymak için büyük bir sabırsızlıkla beklemektedir. Oylum'un söyledikleri ise iki tarafı da şaşırtır. Oylum'un havaalanında Güzide'nin yanından kaçıp Behram ile gitmesinin ardındaki sır perdesi aralanır. Ancak verdiği kararın arkasında durmak onun için kolay olmayacaktır. Kızının iyiliği için Tarık'la işbirliği yapmak zorunda kalan Güzide, bu durumdan memnun değildir. Tarık'ın Güzide'nin yardımına muhtaç kalacak bir duruma düşmesi ise meseleyi daha da karmaşıklaştırır. Güzide, kendisine onca şeyi yaşatmış Tarık'a karşı vicdanlı davranabilecek midir?

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ALDATMAK 32. BÖLÜM İZLE

ALDATMAK OYUNCU KADROSU

Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Defne Samyeli, Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Cem Sürgit, Meltem Baytok, Hatice Deniz, Burcu Söyler, Merve Altınkaya, Kerem Müsligil, Esin Alpogan, Neyra Kayabaşı, Burak Acar, Arda Atak, Canan Ürekil, Batuhan Sel, Masal Ayşe Gencer, Ege Semih Erken, Eda Özel

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