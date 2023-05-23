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📺Ömer 18. Bölüm FULL İZLE - Ömer STAR TV son bölüm

Star TV ekranlarının yeni dizisi Ömer, tecrübeli oyuncu kadrosu ve etkileyici konusuyla dikkatleri üzerine çekti. Dizinin yeni bölümü için yapılan sorgularda, Ömer 18. bölümü izle, Ömer yeni bölüm izle, Ömer dizisi Star TV izle gibi ifadelerle araştırma yapılıyor. İşte Ömer dizisinin 18. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2023 Salı 08:30
📺Ömer 18. Bölüm FULL İZLE - Ömer STAR TV son bölüm

Star TV ekranlarından izleyiciyle buluşan Ömer dizisinde heyecan dorukta. Dizinin 18. bölümü 22 Mayıs Pazartesi günü ekranlara geldi. İşte Ömer son bölüm bilgileri...

ÖMER 18. YENİ BÖLÜM İZLE

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ÖMER DİZİSİ 18. BÖLÜM KONUSU

Karşısında Reşat ve Erdal'ı gören Ömer, Gamze'yi sevdiğini herkesin önünde bir kez daha tekrar eder. Erdal'ın karşısında küçük düşen Reşat, Ömer ile tartışır ve oğlunu evden kovar. Hüsnü'nün kapılarına dayanmasıysa Gamze'yi çok zor durumda bırakır. Gamze'nin evde yaşadığı kabusu öğrenen Ömer, her şeyi göze alır ve Gamze'yi almak için Fatma'nın karşısına çıkar.Hakan yüzünden sıkıntıları hiç bitmeyen Nisa, Fatma'nın onları evden çıkarmak istemesiyle başka büyük bir sorunla daha yüzleşmek zorunda kalır. Emine'nin ilişki yaşadığı kişinin Zerrin'in oğlu olduğunu öğrenmesiyse, birbirine en başından beri destek olan Nisa ve kızını karşı karşıya getirir.

Her şeye rağmen oğlunu kurtarmak isteyen Reşat, büyük bir fedakarlık yaparak avukat tutar ve Süreyya'nın asılsız suçlamasıyla sonuna kadar mücadele etmeye karar verir. Erdal ile evlenmesini isteyen annesine karşı geldiği için evden kovulan Gamze, Tuna'yı da yanına alarak Ömer'in yanına gider. Mahkemeden tutuklanacağı yönünde bir karar çıkacağını öğrenen Ömer, Gamze ve Tuna'yı en güvendiği kişiye emanet etmeye karar verir.

ÖMER YENİ BÖLÜM İZLE

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