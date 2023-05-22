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Alparslan Büyük Selçuklu 57. BÖLÜM İZLE - Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm izle - TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu izle

TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Alparslan Büyük Selçuklu, 57. bölümüyle ekranlara gelecek. Alparslan Büyük Selçuklu izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığı merak ederken, arama motorlarında Alparslan Büyük Selçuklu 57. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu'nun yeni bölümünde neler yaşanacak? Alparslan Büyük Selçuklu'nun 57. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 57. bölümüne haberimizde ulaşabilirsiniz.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2023 Pazartesi 15:00
Alparslan Büyük Selçuklu 57. BÖLÜM İZLE - Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm izle - TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu izle

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde heyecan yine dorukta. İzleyiciler, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 22 Mayıs Pazartesi günü ekranlara gelecek yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Alparslan Büyük Selçuklu 57. son bölüm bilgileri...

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ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 56. BÖLÜMDE NE OLDU?

Leon'un kendilerini engellemek için diktiği büyük duvarı patlatarak Ani yolundaki en büyük engeli aşan Alparslan'ı durduracak bir güç kalmamıştır. Bütün gücüyle Ani seferine hazırlanan Alparslan'ın Merdan'ın ihanetinden haberdar olması işleri zorlaştırır ve Alparslan, Merdan'ın hükmünü verir. Alparslan, Merdan'ı öldürecek mi, yoksa onu sürgün edip artık ayağına dolanmasına izin vermeyecek mi?

Kavurd kardeşi ve oğlu arasındaki bu mücadelede nasıl saf tutacak? Siyasetine devam edip kardeşinden yana mı olacak, yoksa oğlunu koruyacak mı? Gürcistan krallığı tahtına Bagrat'tan sonra Liparitler oturmak istemektedir, ancak Alparslan Bagrat'ın kardeşi Dimitri'nin tahtına oturtarak Gürcistan'ı Ani seferi öncesinde kontrolü altına almak ister. Alparslan bu emelini gerçekleştirebilecek mi, Gürcistan'ın yeni kralı kim olacak? Büyük duvarın yıkılmasıyla şok yaşayan Leon, Ani'nin müdafaasıyla ilgili başka planlar kurmaktadır.

Bunlardan en önemlisi Avar üzerine kurduğu plandır. Avar'ı mankurtlaştıran Leon, onu Alparslan'ın üstüne salacak ve Avar'ın Alparslan'ı öldürmesini bekleyecektir. Avar, Alparslan'ı öldürecek mi, yoksa kendine gelip Leon'un oyununu bozacak mı? Seferiye ise galeyana gelen Hristiyan halkı sakinleştirmek için Piskopos'un kendine gelmesini beklemekte, onu her ne pahasına olursa olsun koruma derdindedir. Onun konuşması halkı sakinleştirecektir. Seferiye iç huzuru sağlayabilecek mi, yoksa yeni bir oyunla karşı karşıya mı kalacak?

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