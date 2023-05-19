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📺 ATEŞ KUŞLARI 16. BÖLÜM FULL İZLE - ATV Ateş Kuşları son bölüm

Atv'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları 16. bölümü ile ekranlara geldi. Hande Soral, Burak Tozkoparan Görkem Sevindik gibi yıldız oyuncuların rol aldığı Ateş Kuşları'nın 16. bölümü ile ilgili detaylar araştırılıyor. Ateş Kuşları yeni bölüm izle, Ateş Kuşları son bölüm izle, Ateş Kuşları atv yeni bölüm canlı izle gibi ifadeler arama motorlarında sorgulanıyor. İşte Ateş Kuşları'nın 16. bölümü detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2023 Cumartesi 11:31 Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2023 Cumartesi 12:01
📺 ATEŞ KUŞLARI 16. BÖLÜM FULL İZLE - ATV Ateş Kuşları son bölüm

Duygu yüklü ve farklı hikayesiyle dikkat çeken ve atv ekranlarından izleyiciyle buluşacak Ateş Kuşları dizisi, 16. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 19 Mayıs Cuma günü yayınlanan 16. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Ateş Kuşları 16. bölüm bilgileri....

Ateş Kuşları dizisi 16. bölüm izlemek için tıklayın

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ATEŞ KUŞLARI 16. BÖLÜM KONUSU

ÇATAL, ALİ VE BARBAROS İLE ANLAŞMA YAPACAK MI?

Menderes'in Nermin'i öldürmesi, Barbaros ve Ali için oyunu değiştirir. Kanıt peşinde koşacak vakit yoktur, Menderes daha ileri gitmeden bir an önce hapse atılması gerekmektedir. Ali ve Barbaros bu sebeple Çatal'a olan büyük nefretlerini bir kenara koyup anlaşma teklif ederler. Çatal bu anlaşmayı kabul edecek mi?

GÜLAYŞE, BİR BABASI OLDUĞUNU ÖĞRENİRKEN NİZAM İSE KARDEŞİNİN İHANETİYLE YÜZLEŞİYOR!

Barbaros, kendi başına da bir şey gelmeden önce Nizam Eyüboğlu'na verdiği sözü yerine getirmeyi ister. Menderes'i yakalamaları an meselesiyken bütün güvenlik önlemlerini alıp baba kızı kavuşturmak için adımlarını atmaya başlar. Önce Nizam Eyüboğlu'na gerçekleri anlatır, sonra da Gülayşe'ye onu yıllardır arayan bir babası olduğunu söyler. Gülayşe bu gerçeği nasıl karşılayacak?

NİZAM EYÜBOĞLU'NUN 23 YILLIK RÜYASI GERÇEK OLUYOR

Sonunda Nizam Eyüboğlu'nun duaları kabul olur, yirmi üç yıldır hasretini çektiği kızına kavuşur.

ATEŞ KUŞLARI, GÜLAYŞE'SİZ NE YAPACAK?

Peki, Ateş Kuşları Gülayşe'yi babasına verecek mi? Nizam Eyüboğlu ile karşı karşıya gelen Ali ve Mercan kendilerini nasıl savunacaklar? Gülayşe'den ayrılmaktansa ölmeyi tercih eden Sabit şimdi ne yapacak?

SABİT'İN YARALI GEÇMİŞİ

Geçmişte ise Sabit'in babası Köksüzleri Çatal'a vermeye kalkar. Çıkan arbedede Çatal Sabit'in annesinin ölümüne sebep olur! Köksüzken annesini Çatal'a kurban veren Sabit'in Ateş Kuşları'nın Çatal'la anlaşma yapmasına tepkisi ne olacak?

Ateş Kuşları dizisi 16. bölüm izlemek için tıklayın

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ATEŞ KUŞLARI OYUNCULARI

İlayda Alişan (Gülayşe), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbaros), Görkem Sevindik (Ali), Nizam Namidar (Nizam), Serkan Ercan (Menderes), Ahmet Saraçoğlu (Çatal), Boncuk Yılmaz (Nazmiye), Gonca Cilasun (Hacer), Erdem Şanlı (Zıpkın), Emir Çubukçu (Sabit), Sedef Akalın (Şirin), Lilya İrem Salman (Hüma), Hilal Uysun (Nermin), Umut İnan (Çocuk Ali), Almira Albay (Çocuk Mercan), Fuat Fatih Odabaşı (Çocuk Sabit), Berke Obuz (Çocuk Zıpkın), Umut Ege Baştemur (Çocuk Kara), Ozan Ağaç (Zümrüt), Kaan Sevi (Cemal), Çınar Yükçeker (Yakup), Yeşim Dalgıçer (Gazeteci), Gökay Müftüoğlu (Kameraman), Onat Bulut (Halis), Görkem Doğan (Pamir), Serkan Acay (Necdet), Orkan Sancarbarlas (Yaman), Metin Yıldırım (Nizam Şoför), Erkan Baylav (Polis), Burakcan Aras (Furkan)

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