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Gelsin Hayat Bildiği Gibi 40. BÖLÜM İZLE | Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi, Show TV'de her perşembe akşamı saat 20.00'de yayınlanmaya devam ediyor. Dizinin yeni bölümü yine seyircilerini ekranlara kilitleyecek. Sadi, Songül, Melike, Kıvanç ve Derya'nın içinde bulunduğu karmaşık durumlar 40. bölümde de devam ederken Gelsin Hayat Bildiği Gibi 18 Mayıs Perşembe 40. yeni bölümüne dair detayları haberimizde derledik...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2023 Perşembe 23:31
Gelsin Hayat Bildiği Gibi 40. BÖLÜM İZLE | Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

Show Tv ekranlarında yaz dönemi dizisi olarak yayın hayatına başlayıp izleyicilerinden tam not alan Gelsin Hayat Bildiği Gibi, 18 Mayıs Perşembe saat 20.00'de, 40. bölümünyle ekranlara gelecek. Gelsin Hayat Bildiği Gibi izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen 40. bölümünde neler yaşanacağını merak ediyorlardı. Arama motorlarında Gelsin Hayat Bildiği Gibi 40. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı.

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GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 40. BÖLÜM KONUSU

Emniyet her yerde Sadi'yi ararken, Sadi yeraltındaki bir ameliyathanede oğlunun hayatını kurtarmaya çalışır.

Asuman yeğeni Mert'in hayatını bile umursamadan yaptığı bir hamleyle Sadileri zor durumda bırakacağını düşünürken zaferine ulaşabilecek midir?

Songül, savcının önünde istifa etse de Sadi'ye atılan iftirayı ortaya çıkarmaya kararlıdır. O gün olay yerinin yakınlarında olan Berkay'ı takip eden Songül sonunda istediği delile ulaşabilecek midir?

Sadi ise Karabayır'a son bir vedada bulunmak isteyince işler karışır. Sadi ikinci bir şansla girdiği liseden kaçak bir mahkum olarak çıkma raddesine gelmişken, 12-B buna izin vermemek için elinden geleni yapar.

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