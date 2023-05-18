Haberler Dizi Haberleri 📺Camdaki Kız 79. BÖLÜM FULL İZLE | Camdaki Kız KANAL D son bölüm - Camdaki Kız yeni bölüm izle

📺Camdaki Kız 79. BÖLÜM FULL İZLE | Camdaki Kız KANAL D son bölüm - Camdaki Kız yeni bölüm izle

Kanal D ekranlarından yayınlanan Camdaki Kız dizisi, 79. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Geçtiğimiz hafta yayınlanan son bölümüyle izleyicilerini meraklı bir bekleyişe sokan dizinin merakla beklenen 78. yeni bölümü ekrana gelecek. Dizinin son bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Camdaki Kız 79. bölüm full izle, Kanal D Camdaki Kız izle, Camdaki Kız yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Camdaki Kız dizisinin 79. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2023 Perşembe 23:31 Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2023 Perşembe 23:31
📺Camdaki Kız 79. BÖLÜM FULL İZLE | Camdaki Kız KANAL D son bölüm - Camdaki Kız yeni bölüm izle

Kanal D ekranlarından izleyiciyle buluşan Camdaki Kız dizisinde heyecan dorukta. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve başrollerini Burcu Biricik ile Cihangir Ceyhan'ın paylaştığı Camdaki Kız'ın 18 Mayıs Perşembe günü ekranlara gelecek olan 79. bölümünde neler yaşanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyordu. İşte Camdaki Kız son bölüm bilgileri...

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CAMDAKİ KIZ 79. BÖLÜM KONUSU

Laz Kızı'nın Hayri'nin dükkana da hayatına da girişi hızlı olur. Hayri de Laz Kızı'ndan ilk görüşte etkilenir. Nalan ise Hayri'ye gece boyu ulaşamayınca onun için çok endişelenir ama Hayri onu bir bahaneyle yatıştırmayı başarır. Türkan; Hayri'den şüphelenir ama kimseye bir şey diyemez. Sedat ise tenis oynarken Berrin'le karşılaşır. Billur, Nalan'ın iyi olduğundan emin olmak ister ve onunla buluşur. Laz Kızı, Hayri'yi tekrar görmek isteyince Hayri, Nalan'a ve Türkan'a yalan söyler. Ancak Nalan ve Türkan'ın kebapçıya gelmesi işleri karıştıracaktır. Laz Kızı'nın ise Hayri'yi bırakmaya hiç niyeti yoktur.

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