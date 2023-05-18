Haberler Dizi Haberleri ALDATMAK 31. BÖLÜM FULL İZLE - Aldatmak yeni bölüm izle - atv Aldatmak izle full HD | Aldatmak son bölüm izle

ALDATMAK 31. BÖLÜM FULL İZLE - Aldatmak yeni bölüm izle - atv Aldatmak izle full HD | Aldatmak son bölüm izle

atv ekranlarının yeni sezon dizisi Aldatmak, konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da izleyicilerin beğenisini kazandı. 18 Mayıs Perşembe günü 31. bölümüyle izleyicisi ile buluşacak olan dizinin konusunu merak eden seyirciler, 31. bölüm konusu ile bölüm araştırmaları yapıyor. İşte Aldatmak dizisi 31. bölüm full HD...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2023 Perşembe 23:31 Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2023 Perşembe 23:31
ALDATMAK 31. BÖLÜM FULL İZLE - Aldatmak yeni bölüm izle - atv Aldatmak izle full HD | Aldatmak son bölüm izle

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Atv'nin hikayesiyle olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da iddialı Aldatmak dizisi, 31. bölümüyle yeniden dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Bir Aile Mahkemesi hakimi olan Güzide'nin kendi ailesini üstüne kurduğu temellerin sarsılmasıyla başlayan hikaye, herkes tarafından merak edilirken arama motorlarında Aldatmak 31. bölüm izle, atv Aldatmak tek parça full HD izle, Aldatmak 31. bölüm full izle aramaları yapılıyor. İşte detaylar...

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ALDATMAK 31. BÖLÜM İZLE

ALDATMAK 31. BÖLÜM KONUSU

Oylum'un geleceği için ailecek planladıkları oyun beklenmedik sonuçlar doğurur. Annesi tarafından her koşulda korunan ve sahiplenilen Oylum, kendini hayatının en önemli kararının eşiğinde bulur. Tarık kızının durumunu fırsat bilip Güzide'ye ve ailesine daha yakın olmaya çalışır. Tarık'ın Güzide'nin etrafındaki varlığı her ne kadar Sezai'yi rahatsız etse de durumu anlayışla karşılamaya çalışır.

Ailevi durumlarından dolayı aşkını kaybeden Ozan ne olursa olsun Zeliş'ten vazgeçmez. Zeliş ise Ozan'ı hala sevmesine rağmen ondan uzak durmaya kararlıdır. Selin ile geleceğe dair büyük bir adım atan Tolga işin ciddiyetinin farkına varsa da gerçekleri itiraf etmeye cesaret edemez, çünkü kırmaktan çekindiği insanların sayısı gittikçe artmaktadır.

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ALDATMAK OYUNCU KADROSU

Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Defne Samyeli, Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Cem Sürgit, Meltem Baytok, Hatice Deniz, Burcu Söyler, Merve Altınkaya, Kerem Müsligil, Esin Alpogan, Neyra Kayabaşı, Burak Acar, Arda Atak, Canan Ürekil, Batuhan Sel, Masal Ayşe Gencer, Ege Semih Erken, Eda Özel

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