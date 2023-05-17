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📺Çöp Adam 21. BÖLÜM FULL İZLE | Çöp Adam STAR TV son bölüm - Çöp Adam yeni bölüm izle

Psikiyatri uzmanı Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan, başrollerini Elçin Sangu ile Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı, Tamer ve Peri'nin sırlarla dolu hikayesini konu edinen Çöp Adam, son bölümüyle izleyicilerinin beğeni ve merakını kazandı. Seyirciler dizinin yeni bölümünü izlemek için arama motorlarında Çöp Adam Yeni Bölüm izle, Star Tv Çöp Adam 21. Bölüm izle, 17 Mayıs Çarşamba Çöp Adam son bölüm full izle konularını aratırken tüm merak edilenleri haberimizde derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2023 Çarşamba 23:30
📺Çöp Adam 21. BÖLÜM FULL İZLE | Çöp Adam STAR TV son bölüm - Çöp Adam yeni bölüm izle

ÇÖP ADAM YENİ BÖLÜM İZLE | Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve daha ilk bölümüyle milyonları ekran başına kilitleyen Çöp Adam'ın 21. bölümünde neler yaşanacağı diziseverler tarafından merak ediliyor. Başrollerini Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı, gerçek bir hayat hikayesinden senaryoya uyarlanan Çöp Adam dizisi hakkında, arama motorlarında araştırılan Star TV Çöp Adam 21. bölümünün konusunu ve son bölümü haberimizde derledik.

ÇÖP ADAM 21. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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ÇÖP ADAM 21. BÖLÜM KONUSU

Tamer, Bülent ve İpek artık sorun çıkaramayacağı için bir nebze rahatlamıştır. Peri ise her şeyden habersiz, Tamer'in verdiği paranın onları durduramacağından endişelidir.

Berrin, Seko'yu kalmaya ikna etse de bu ilişki konusunda sadece Tamer'e karşı değil, en sevdiklerine karşı da savaş vermek zorunda kalacağı için gergindir. Peri ve Tamer, sonunda Ercü'nün amcasıyla tanışmaya giderler ancak hiç beklemedikleri bir manzarayla karşılaşırlar. Yavuz, Meryem ve Dilber, restoranda çalışmaya başlamanın heyecanındadır. Özellikle Dilber, mutfak konusundaki yeteneklerini öne çıkarmaya kararlıdır. Bu sırada Tamer, Meryem'i çok mutlu edecek bir davette bulunur.

Peri, Elit konusunu artık takıntı haline getirmiştir. Şirkete gittiğinde Elit ve Tamer'i birlikte görünce korkularıyla yüzleşmeye karar verir ve ters köşe bir hamle yapar. Bu hamle, içini rahatlatmak yerine şüphelerini artırmaktan ve Tamer'le arasını germekten başka bir işe yaramaz. Üstüne, Tamer'in gizemli tavırları Peri'nin kuşkularını iyice büyütür. Peri, sonunda gerçeği anlamak için çaresizce bir adım atar ve beklediğinden daha büyük bir şok yaşar.

ÇÖP ADAM 21. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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