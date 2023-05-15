Haberler Dizi Haberleri 📺Ömer 17. Bölüm FULL İZLE - Ömer STAR TV son bölüm

📺Ömer 17. Bölüm FULL İZLE - Ömer STAR TV son bölüm

Star TV ekranlarının yeni dizisi Ömer, tecrübeli oyuncu kadrosu ve etkileyici konusuyla dikkatleri üzerine çekti. Dizinin yeni bölümü için yapılan sorgularda, Ömer 17. bölümü izle, Ömer yeni bölüm izle, Ömer dizisi Star TV izle gibi ifadelerle araştırma yapılıyor. İşte Ömer dizisinin 17. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2023 Salı 19:31
📺Ömer 17. Bölüm FULL İZLE - Ömer STAR TV son bölüm

Star TV ekranlarından izleyiciyle buluşan Ömer dizisinde heyecan dorukta. Dizinin 17. bölümü 15 Mayıs Pazartesi günü ekranlara geldi. İşte Ömer son bölüm bilgileri...

ÖMER YENİ BÖLÜM İZLE

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ÖMER DİZİSİ 17. BÖLÜM KONUSU

Gamze sonunda Erdal'a ayrılmak istediğini söyler. Bu ani gelişme Erdal'ın, Süreyya'nın Ömer ve Gamze'yle ilgili iddialarını bir kez daha düşünmesine neden olur. Gamze'nin Erdal'dan ayrıldığını öğrenen Süreyya, şüphelerinin doğru olduğunu görünce çılgına döner ve Ömer'den intikam almak için gözünü karartır.

Kocasının yarattığı sorunlarla mücadele ederken, bir yandan da Ömer'e yardımcı olmaya çalışan Nisa, hiç beklemediği bir yerde Zerrin'le karşılaşınca büyük bir şok yaşar. Hakan'a boşanmak istediğini söyleyen Nisa, kocasının şantajlarına devam etmesiyle çaresiz kalır.

Ömer'le ilgili üst üste hayal kırıklıkları yaşayan Reşat, Süreyya'nın iddialarının yalan olduğunu öğrenince derin bir oh çeker. Bu gelişme oğluyla arasındaki buzları biraz olsun eritse de Süreyya'nın suçlamayı sürdürmesi onların önündeki en büyük sınavdır. Ömer ve Gamze her şeye rağmen bir arada güçlü kalmaya çabalarken her ikisi de evlerine gelen davetsiz misafirlerle yüzleşmek zorunda kalacaktır.

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