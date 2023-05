📺Ömer 17. Bölüm FULL İZLE - Ömer STAR TV son bölüm

Star TV ekranlar─▒ndan izleyiciyle bulu┼čan ├ľmer dizisinde heyecan dorukta. Dizinin 17. b├Âl├╝m├╝ 15 May─▒s Pazartesi g├╝n├╝ ekranlara geldi. ─░┼čte ├ľmer son b├Âl├╝m bilgileri...

├ľMER YEN─░ B├ľL├ťM ─░ZLE

├ľMER D─░Z─░S─░ T├ťM B├ľL├ťMLER─░ ─░ZLEMEK ─░├ç─░N TIKLAYIN

├ľMER D─░Z─░S─░ 17. B├ľL├ťM KONUSU

Gamze sonunda Erdal'a ayr─▒lmak istedi─čini s├Âyler. Bu ani geli┼čme Erdal'─▒n, S├╝reyya'n─▒n ├ľmer ve Gamze'yle ilgili iddialar─▒n─▒ bir kez daha d├╝┼č├╝nmesine neden olur. Gamze'nin Erdal'dan ayr─▒ld─▒─č─▒n─▒ ├Â─črenen S├╝reyya, ┼č├╝phelerinin do─čru oldu─čunu g├Âr├╝nce ├ž─▒lg─▒na d├Âner ve ├ľmer'den intikam almak i├žin g├Âz├╝n├╝ karart─▒r.

Kocas─▒n─▒n yaratt─▒─č─▒ sorunlarla m├╝cadele ederken, bir yandan da ├ľmer'e yard─▒mc─▒ olmaya ├žal─▒┼čan Nisa, hi├ž beklemedi─či bir yerde Zerrin'le kar┼č─▒la┼č─▒nca b├╝y├╝k bir ┼čok ya┼čar. Hakan'a bo┼čanmak istedi─čini s├Âyleyen Nisa, kocas─▒n─▒n ┼čantajlar─▒na devam etmesiyle ├žaresiz kal─▒r.

├ľmer'le ilgili ├╝st ├╝ste hayal k─▒r─▒kl─▒klar─▒ ya┼čayan Re┼čat, S├╝reyya'n─▒n iddialar─▒n─▒n yalan oldu─čunu ├Â─črenince derin bir oh ├žeker. Bu geli┼čme o─čluyla aras─▒ndaki buzlar─▒ biraz olsun eritse de S├╝reyya'n─▒n su├žlamay─▒ s├╝rd├╝rmesi onlar─▒n ├Ân├╝ndeki en b├╝y├╝k s─▒navd─▒r. ├ľmer ve Gamze her ┼čeye ra─čmen bir arada g├╝├žl├╝ kalmaya ├žabalarken her ikisi de evlerine gelen davetsiz misafirlerle y├╝zle┼čmek zorunda kalacakt─▒r.

