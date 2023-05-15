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📺 Veda Mektubu 11. BÖLÜM İZLE | Veda Mektubu Kanal D son bölüm

Kanal D ekranlarından yayınlanan Veda Mektubu dizisi, 11. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Veda Mektubu'nun yeni bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Veda Mektubu 11. bölüm full izle, Kanal D Veda Mektubu izle, Veda Mektubu yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Veda Mektubu dizisinin 11. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2023 Salı 19:31
📺 Veda Mektubu 11. BÖLÜM İZLE | Veda Mektubu Kanal D son bölüm

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Veda Mektubu dizisinde heyecan dorukta. Veda Mektubu 12 Mayıs Pazartesi günü yeni ve 11. bölümüyle ekranlara geldi. İzleyiciler, Veda Mektubu'nın bu haftaki son bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Veda Mektubu son bölüm bilgileri; Veda Mektubu 11. yeni bölümü...

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VEDA MEKTUBU 11. BÖLÜM KONUSU

Ziya'nın geçirdiği kalp kriziyle Karlı ailesi derinden sarsılır. Durumu öğrenen Aslı, her şeye rağmen Mehmet'in yanında olmak ister ama karşılaştığı tavır düşündüğü gibi olmayacaktır. Çünkü Mehmet'in aklında babasının ona anlatmaya çalıştığı şey vardır. Seher, Ziya'nın yanında kalıp ona destek olmaya çalışırken karşısında Alanur'u bulur. Ama bu seferki çarpışmalarında ikisinin de yüreklerinde aynı dert vardır; sevdikleri adam yaşayacak mı? Aslı ve Mehmet bir süre ayrı kalırlar ama kalpleri hala birbirleri için çarptığını fark edince süreci birlikte aşmaya karar veriler. Bebeklerinin kalp atışlarını duyduklarında ise sanki aşkları tazelenmiş gibi olur. İkisi birbirine emekler gibi, küçük adımlarla yaklaşırken Mehmet'in sürpriziyle aşklarına yeni bir katman eklenir. Ama güzel geçen günlere rağmen Mehmet'in aklındaki soru silinmemiştir. Babası ona ne söyleyecektir?

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