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TEŞKİLAT BU AKŞAM VAR MI? | TRT 1 Teşkilat dizisi ne zaman yayınlanacak? Teşkilat 76. yeni bölüm yayınlanacak mı?

TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat, arama motorlarında sık sık araştırılıyor. 14 Mayıs Pazar günü yayınlanması beklenen dizi hakkında Teşkilat izle, Teşkilat yeni bölüm var mı? Teşkilat ne zaman? ifadeleriyle sorgulama yapılıyor. Peki, Teşkilat dizisi ne zaman yayınlanacak? Teşkilat yayınlanacak mı?

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2023 Pazar 13:30 Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2023 Pazar 13:30
TEŞKİLAT BU AKŞAM VAR MI? | TRT 1 Teşkilat dizisi ne zaman yayınlanacak? Teşkilat 76. yeni bölüm yayınlanacak mı?

TRT1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisi, 76. bölümüyle ekranlara gelecek mi? Başrolünde Murat Yıldırım'ın yer aldığı dizinin 14 Mayıs Pazar günü yayınlanacak 76.. bölümünde neler yaşanacak merak ediliyordu. İşte Teşkilat 76. bölüm bilgileri...

TEŞKİLAT 76. BÖLÜM YAYINLANACAK MI?

Teşkilat dizisinin yeni bölümü, ülkemizde 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen Genel seçimler ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri nedeniyle yayınlanmayacak. TRT1'de yapılacak seçim özel canlı yayın sebebiyle 14 Mayıs Pazar günü yayınlanmayacak olan dizinin yeni bölümünün 21 MAyıs Pazar günü yayınlanması bekleniyor.

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