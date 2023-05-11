Haberler Dizi Haberleri ALDATMAK 30. BÖLÜM FULL İZLE - Aldatmak yeni bölüm izle - atv Aldatmak izle full HD | Aldatmak son bölüm izle

ALDATMAK 30. BÖLÜM FULL İZLE - Aldatmak yeni bölüm izle - atv Aldatmak izle full HD | Aldatmak son bölüm izle

atv ekranlarının yeni sezon dizisi Aldatmak, konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da izleyicilerin beğenisini kazandı. 11 Mayıs Perşembe günü 30. bölümüyle izleyicisi ile buluşacak olan dizinin konusunu merak eden seyirciler, 30. bölüm konusu ile bölüm araştırmaları yapıyor. İşte Aldatmak dizisi 30. bölüm full HD...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2023 Cuma 01:20 Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2023 Cuma 01:40
ALDATMAK 30. BÖLÜM FULL İZLE - Aldatmak yeni bölüm izle - atv Aldatmak izle full HD | Aldatmak son bölüm izle

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Atv'nin hikayesiyle olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da iddialı Aldatmak dizisi, 30. bölümüyle yeniden dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Bir Aile Mahkemesi hakimi olan Güzide'nin kendi ailesini üstüne kurduğu temellerin sarsılmasıyla başlayan hikaye, herkes tarafından merak edilirken arama motorlarında Aldatmak 30. bölüm izle, atv Aldatmak tek parça full HD izle, Aldatmak 30. bölüm full izle aramaları yapılıyor. İşte detaylar...

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ALDATMAK 30. BÖLÜM İZLE

ALDATMAK 30. BÖLÜM KONUSU

Mualla söyledikleriyle Güzide'nin bütün dünyasını alt üst eder. Kızını yalnız bırakmamaya kararlı olan Güzide bir çıkış yolu bulmak için harekete geçer. Oylum, annesinin desteğini arkasında hissetmesiyle birlikte ailesine sıkıca kenetlenir. Güzide ve çocukları çözüm arayışındayken, ailesini yeniden kazanmak isteyen Tarık'tan onlara büyük bir yardım gelir. Ancak bu yardım, Sezai'nin pek hoşuna gitmeyecektir.

Sezai, Tarık ile ilgili öğrendiklerinden sonra geçmişin hesabını kapatmak için soluğu onun yanında alır. Güzide, Ozan ve Oylum buldukları çözüm yolu için büyük bir plan kurarlar.

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ALDATMAK 30. BÖLÜM İZLE

ALDATMAK OYUNCU KADROSU

Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Defne Samyeli, Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Cem Sürgit, Meltem Baytok, Hatice Deniz, Burcu Söyler, Merve Altınkaya, Kerem Müsligil, Esin Alpogan, Neyra Kayabaşı, Burak Acar, Arda Atak, Canan Ürekil, Batuhan Sel, Masal Ayşe Gencer, Ege Semih Erken, Eda Özel

ATV ALDATMAK TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

ALDATMAK 30. BÖLÜM İZLE

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