📺Al Sancak 14. BÖLÜM FULL İZLE | Al Sancak TRT 1 son bölüm - Al Sancak yeni bölüm izle tek parça

AL SANCAK 14. BÖLÜM İZLE | Enerji havzalarının terör örgütlerinin kontrolüne bırakılmasının ardından yaşanan kaosu ve TSK bünyesindeki Al Sancak adlı timin yurt içinde ve dışında bu kaosa yönelik yürüttüğü çalışmaları anlatan Al Sancak dizisi, 14. bölümüyle ekranlara gelecek. TRT 1'in herkesi heyecanlandıran yeni yapımının 14. bölümü hakkında araştırmalar başladı. İşte Al Sancak 14. bölüm bilgileri...

AL SANCAK 14. BÖLÜM İZLE

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AL SANCAK 14. BÖLÜMDE NE OLACAK?

Ali Yüzbaşı'nın hamlesi dengeleri alt üst ediyor Ali Yüzbaşı, Ahtapot'a karşı beklenmedik, yeni bir hamlede bulunur. Düşmana yaptığı teklif, dengeleri yerinden oynatacak türdendir. Operasyonun odağındaki kolyeden çıkan mikrofilmi teslim etmek karşılığında terör örgütünün elinde esir bulunan istihbarat personeli Emre'yi talep eder. Fakat Emre'yi örgütün elinden almak hiç de kolay olmayacaktır. Ali ve Nadia, Boran'ın da mecburen katılacağı operasyon sonucunda Emre'yi esaretten kurtarabilecek midir? Ali Yüzbaşı, içinde bulunduğu cendereden kurtulabilecek mi? Elizabeth ve Boran, soğuk savaş döneminden kalma nükleer silahların gömüldüğü konum bilgilerini içeren mikrofilmi ele geçirdikten sonra Ali Yüzbaşı'yı öldürmeyi planlar. Ali Yüzbaşı, kendisine kurulan tuzağı fark edebilecek midir? Elizabeth, gerçekten Nadia'nın annesi mi? Çelebi, Sacit'in emriyle Gülseren'in gerçekten ölüp ölmediğini araştıracaktır. Sacit, Elizabeth'in gizeminin bu araştırmanın sonucunda çözüleceğine inanır. Elizabeth, iddia ettiği gibi Nadia'nın annesi Gülseren Turnalı mıdır? Nadia, Ali ve Elizabeth arasında kalıyor Nadia süreç içinde Ali'nin değişen tavrını anlamaya çalışır. Ali, Elizabeth'i yakalamak üzere Sacit Komutan'dan açık emir alır. Nadia, annesini doğru yola çevirebilmek için Ali'den zaman ister. Bu rica kabul görmeyince ipler gerilir. Nadia, Ali ile Elizabeth arasında kalır. Baş gösteren anlaşmazlık neticesinde karşı karşıya gelen Ali ve Nadia, bu büyük krizi ilişkileri zarar görmeden atlatabilecek midir?

AL SANCAK 14. BÖLÜM İZLE

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