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📺Çöp Adam 20. BÖLÜM FULL İZLE | Çöp Adam STAR TV son bölüm - Çöp Adam yeni bölüm izle

Psikiyatri uzmanı Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan, başrollerini Elçin Sangu ile Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı, Tamer ve Peri'nin sırlarla dolu hikayesini konu edinen Çöp Adam, son bölümüyle izleyicilerinin beğeni ve merakını kazandı. Seyirciler dizinin yeni bölümünü izlemek için arama motorlarında Çöp Adam Yeni Bölüm izle, Star Tv Çöp Adam 20. Bölüm izle, 10 Mayıs Çarşamba Çöp Adam son bölüm full izle konularını aratırken tüm merak edilenleri haberimizde derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2023 Perşembe 02:30
📺Çöp Adam 20. BÖLÜM FULL İZLE | Çöp Adam STAR TV son bölüm - Çöp Adam yeni bölüm izle

ÇÖP ADAM YENİ BÖLÜM İZLE | Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve daha ilk bölümüyle milyonları ekran başına kilitleyen Çöp Adam'ın 20. bölümünde neler yaşanacağı diziseverler tarafından merak ediliyor. Başrollerini Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı, gerçek bir hayat hikayesinden senaryoya uyarlanan Çöp Adam dizisi hakkında, arama motorlarında araştırılan Star TV Çöp Adam 20. bölümünün konusunu ve son bölümü haberimizde derledik.

ÇÖP ADAM 20. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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ÇÖP ADAM 20. BÖLÜM KONUSU

Peri, Tamer ve Seko'nun kavgasının ardından Damla'nın yaşadığı hayal kırıklığını görünce dayanamaz ve kimsenin beklemediği bir hamle yapar. Ancak bu, Damla'yla arasını düzeltme şansını yok edecektir.

Peri, bir yandan da Berrin ve Seko'nun ilişkisini destekleyen tek kişidir. Tamer ve Seko'nun arasını düzeltmek için çabalar ancak Tamer bu konuda taviz vermez. Sonunda, Tamer, Berrin ve Seko'yla yüzleşir. Bu yüzleşme, Seko'nun hayatıyla ilgili büyük bir karar almasıyla sonuçlanır. Berrin ise bu kararı öğrendiğinde, engel olmak için harekete geçer.

Meryem ve Yavuz, Tamer'in Yavuz'a ne tepki vereceği endişesi içindeyken, Tamer, Yavuz'a sürpriz bir teklifle gelir. Peri ise kendini dengede tutmak için insanüstü bir çaba harcarken, o dengeyi bozacak tek adımı atar ve annesine gider. Bu sırada Tamer, Bülent ve Aysel'i geçici olarak yalıya taşımıştır. Ancak İpek'in Peri üzerindeki yıkıcı etkisi ve Bülent'in artık neredeyse şantaja varan talepleri, Tamer'i radikal bir adım atmaya zorlayacaktır.

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