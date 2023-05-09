Haberler Dizi Haberleri YÜREK ÇIKMAZI 23. BÖLÜM FULL İZLE - TRT 1 Yürek Çıkmazı yeni bölüm izle - Yürek Çıkmazı dizisi son bölüm tek parça izle

YÜREK ÇIKMAZI 23. BÖLÜM FULL İZLE - TRT 1 Yürek Çıkmazı yeni bölüm izle - Yürek Çıkmazı dizisi son bölüm tek parça izle

TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlayan ve herkesi ekran başına kilitleyen Yürek Çıkmazı'nın 23. bölümü merakla bekleniyor. Kişilik bozukluğu yaşayan bir adamın ve çocuklarıyla birlikte hayata tutunmaya çalışan bir kadının duygu yüklü hikayesini ekranlara taşıyan dizinin yeni bölümü hakkında arama motorlarında araştırılan Yürek Çıkmazı 23. bölüm full izle, TRT 1 Yürek Çıkmazı, TRT 1 canlı yayın izle, Yürek Çıkmazı yeni bölüm izle konularını ve son bölüm bilgileri araştırılıyor. Peki, Yürek çıkmazı bu akşam var mı? İşte detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2023 Salı 10:00
YÜREK ÇIKMAZI 23. BÖLÜM FULL İZLE - TRT 1 Yürek Çıkmazı yeni bölüm izle - Yürek Çıkmazı dizisi son bölüm tek parça izle

Yürek Çıkmazı dizisi 23. bölüm izlemek için tıklayın

Yürek Çıkmazı dizisi tüm bölümleri izlemek için tıklayın

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Yürek Çıkmazı dizisinde heyecan dorukta. 23. bölümüyle 9 Mayıs Salı akşamı TRT 1 ekranlarına gelecek dizinin yeni bölümünü merakla bekleyen seyirciler, araştırmalara başladı. Yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği ve başrollerini Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu ve Mesut Akusta'nın paylaştığı Yürek Çıkmazı'nın 23. bölüm bilgilerini haberimizde derledik. İşte detaylar...

YÜREK ÇIKMAZI 23. BÖLÜM KONUSU NE?

Görelilerin Ali Fuat'ın kızının yaşadığını öğrenmiş olmaları Halil'in planlarını alt üst eder. Halil'in işi şimdi çok daha zordur, iki hayati meselesi olmuştur artık. Ali Fuat'ın masumiyetini ispatlamaya çalışırken, Görelilerin Zeynep'in varlığından haberdar olmalarını da engellemek zorundadır.

Yürek Çıkmazı dizisi 23. bölüm izlemek için tıklayın

Yürek Çıkmazı dizisi tüm bölümleri izlemek için tıklayın

Zeynep'in hayatı için endişelenen Halil, en büyük düşmanlarından birinin yardımını istemek zorunda kalacaktır. Tüm bunlar yetmezmiş gibi Caner'i de Zeynep'ten tamamen uzaklaştırmanın bir yolunu bulmaya girişir. Zeynep ise Kader meselesine yoğunlaşmıştır.

Her ne kadar Halil'den uzak durmaya çalışsa da Kader'le ilgili yaşanan gelişmeler ikilinin tekrar bir araya gelmesini kaçınılmaz hale getirir. Babasının evliliğini bir türlü hazmedemeyen Feride'nin tavırları Kıvanç'ın ondan şüphelenmesine sebep olur. Kıvanç karısının eve dönmesinin arkasında başka bir niyet olduğunu düşünmeye başlar.

Yürek Çıkmazı dizisi 23. bölüm izlemek için tıklayın

Yürek Çıkmazı dizisi tüm bölümleri izlemek için tıklayın

Yılmaz, Birsen ve Seray üzerindeki yoğun baskısını arttırır. Torunu Seray'ı evlendirme kararının ailesindeki tüm dengeleri alt üst edeceğinden habersizdir. Birsen hayatında ilk kez babasına karşı gelir ve asla geri adım atmaya niyeti yoktur. "Eğer Cennet çocuklarıyla evden ayrılıp kendi yolunu çizseydi" sorusunun cevabını şimdi Birsen verecektir.

SAĞLIKLI KİLO VERMENİN 5 PÜF NOKTASI👌🏼 | TIKLA İZLE

Yürek Çıkmazı dizisi 23. bölüm izlemek için tıklayın

Yürek Çıkmazı dizisi tüm bölümleri izlemek için tıklayın

YÜREK ÇIKMAZI OYUNCULARI KİMLER?

  • Ayça Bingöl,
  • Alp Navruz,
  • İrem Helvacıoğlu,
  • Cemal Toktaş,
  • Rozet Hubeş,
  • Özlem Ulukan,
  • Timur Ölkebaş,
  • Mesut Akusta,
  • Eylül Ersöz,
  • Bihter Dinçel,
  • Erhan Alpay,
  • Güler Ökten,
  • Alp Akar,
  • Aydan Şener,
  • Dilara Aksüyek.

DİĞER
Real Madrid Manchester City maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi Real Madrid Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Hadise Bakü konserinde eski eşi Mehmet Dinçerler'e taşını attı: "Kaybettiğine..."
Barça Arda'dan vazgeçmiyor! Ünlü gazeteci duyurdu
Bu tablo şampiyonluğa mal olabilir
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Aile yeni bölüm izle!
Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm izle
AÖL 2. dönem sınav sonucu sorgulama ekranı 2023
İstanbul barajları doluluk oranı 9 Mayıs 2023
AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Barça Arda'dan vazgeçmiyor! Ünlü gazeteci duyurdu Barça Arda'dan vazgeçmiyor! Ünlü gazeteci duyurdu 09:49
Buruk'a flaş eleştiri! "Heyecanı bırakmalı" Buruk'a flaş eleştiri! "Heyecanı bırakmalı" 09:48
Bjelica'ya büyük övgü! "Hoca farkını hisettik" Bjelica'ya büyük övgü! "Hoca farkını hisettik" 09:00
G.Saraylı yıldıza eleştiri! "Icardi'yi hayli tüketti" G.Saraylı yıldıza eleştiri! "Icardi'yi hayli tüketti" 09:00
Gol düellosunda kazanan Nottingham Gol düellosunda kazanan Nottingham 00:19
Icardi'nin pozisyonu penaltı mı? Toroğlu yorumladı! Icardi'nin pozisyonu penaltı mı? Toroğlu yorumladı! 00:11
Daha Eski
Okan Buruk'tan G.Saray taraftarına mesaj! Okan Buruk'tan G.Saray taraftarına mesaj! 00:11
Zirvede tansiyon yükseliyor! İşte güncel puan durumu... Zirvede tansiyon yükseliyor! İşte güncel puan durumu... 00:11
G.Saray evinde Başakşehir'i devirdi! G.Saray evinde Başakşehir'i devirdi! 00:11
Fırtına evinde hata yapmadı! Fırtına evinde hata yapmadı! 00:11
Toroğlu değerlendirdi! G.Saray'ın penaltısı doğru mu? Toroğlu değerlendirdi! G.Saray'ın penaltısı doğru mu? 00:11
Bjelica'dan F.Bahçe maçı sözleri! Bjelica'dan F.Bahçe maçı sözleri! 00:11