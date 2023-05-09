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📺ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM FULL İZLE | Üç Kız Kardeş 49. bölüm KANAL D

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, 49. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. İclal Aydın'ın satış rekorları kıran aynı isimli kitabından uyarlanan dizinin yeni bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Üç Kız Kardeş 49. bölüm full izle, Kanal D Üç Kız Kardeş izle, Üç Kız Kardeş yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Üç Kız Kardeş dizisinin 9 Mayıs Salı günü yayınlanan 49. bölüm bilgileri...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2023 Salı 10:00
📺ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM FULL İZLE | Üç Kız Kardeş 49. bölüm KANAL D

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, yeni bölümleriyle izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Seyirciler, Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven ve Özgü Kaya'nın başrollerini paylaştığı Üç Kız Kardeş dizisinin 9 Mayıs Salı günü ekranlara gelecek yeni bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Üç Kız Kardeş 49. bölüm bilgileri...

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 49. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

ÜÇ KIZ KARDEŞ 49. BÖLÜM KONUSU

Türkan ve Somer için yolun sonuna gelinmiştir, hâkim boşanmalarına karar verir. Ancak Türkan, Rüçhan'a verdiği söz nedeniyle şirkette çalışmaya devam edecektir. Türkan'ın bu kararı, Kalenderlerin evinde büyük ses getirir.

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 49. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

Rüçhan, Türkan'ı sahiplendikçe; Türkan ve ailesinin arasındaki mesafe büyümekte ve yaralar daha da derinden açılmaktadır. Mustafa'nın son hareketiyle Derya'nın sabrı tükenir ve evi terk eder. Derya'nın Mustafa'ya ders vermek adına yapacağı planla, Mustafa'nın aklı Derya konusunda karışacaktır.

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 49. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

👊🏼2.5 DAKİKADA KARIN SIKILAŞTIRMA HAREKETİ | TIKLA İZLE

Dönüş ise, tesadüfen bulacağı küçük bir anahtarın arkasında koskoca bir geçmişin yattığından henüz habersizdir. Boşanmış olmalarına rağmen aynı şirkette çalışmaya devam etmek, Türkan'ı da Somer'i de çok zorlamaktadır. Ancak Rüçhan'ın ikisini tekrardan bir araya getirmek için planları henüz sona ermemiştir.

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 49. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

Rüçhan, Türkan'ı sözde hem kafasını dinleyip hem de işleri öğrenmesi için fuara gönderir. Rüçhan, her ne kadar planlarının kusursuzca işlediğini düşünse de aslında bu hamlesiyle Türkan'ın yeni hayatının kapısını kendi elleriyle aralamıştır.

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 49. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

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