📺Ömer 16. Bölüm FULL İZLE - Ömer Yeni Bölüm TEK PARÇA - STAR TV Ömer son bölüm izle

Star TV ekranlarından izleyiciyle buluşan Ömer dizisinde heyecan dorukta. Ömer'in 8 Mayıs Pazartesi günü ekranlara gelecek 16. bölümünde neler yaşanacak izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte Ömer son bölüm bilgileri...

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ÖMER DİZİSİ 16. BÖLÜM KONUSU

Hakan'ın evlendiklerini öğrenmesi Ömer ve Gamze'nin içinde olduğu sıkıntılı süreci daha da zorlu hale getirir. Üzerindeki tehdit giderek büyüyen Ömer çareyi Süreyya'yı gerçekleri söylemesi için ikna etmekte bulur fakat işler beklediği gitmez. Ömer'in polisler tarafından gözaltına alınması başta Reşat olmak üzere herkes için şok etkisi yaratır. Kardeşinin Gamze ile evlendiğini öğrenen Nisa, bunun şaşkınlığını atlatamadan Hakan'ın şantajlarına maruz kalmaya başlar. Artık elinde Nisa'ya karşı güçlü bir koz olan Hakan gözünü iyice karartır ve Zerrin'in karşısına çıkar. Fakat onları bir sürpriz beklemektedir. Evliliğin mutluluğunu yaşayamadan kendini büyük sorunların içinde bulan Ömer, Gamze'nin sevgisi ve desteği sayesinde güçlü kalmaya çalışır. Ancak Gamze'nin Erdal'a gerçeği söyleyememesi ikili arasındaki gerginliği artırır. Gamze sonunda cesaretini toplayıp Erdal'ın karşısına çıktığında gelen beklenmedik telefon Erdal'ı inanması güç gerçeklerle karşı karşıya bırakır.

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