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📺Ömer 16. Bölüm FULL İZLE - Ömer STAR TV son bölüm

Star TV ekranlarının yeni dizisi Ömer, tecrübeli oyuncu kadrosu ve etkileyici konusuyla daha ilk bölümüyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Dizinin yeni bölümü için yapılan sorgularda, Ömer 16. bölümü izle, Ömer yeni bölüm izle, Ömer dizisi Star TV izle gibi ifadelerle araştırma yapılıyor. İşte Ömer dizisinin 16. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2023 Salı 00:30 Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2023 Salı 01:00
📺Ömer 16. Bölüm FULL İZLE - Ömer STAR TV son bölüm

Star TV ekranlarından izleyiciyle buluşan Ömer dizisinde heyecan dorukta. Dizinin 16. bölümü 8 Mayıs Pazartesi günü ekranlara geldi. İşte Ömer son bölüm bilgileri...

ÖMER YENİ BÖLÜM İZLE

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ÖMER DİZİSİ 16. BÖLÜM KONUSU

Hakan'ın evlendiklerini öğrenmesi Ömer ve Gamze'nin içinde olduğu sıkıntılı süreci daha da zorlu hale getirir. Üzerindeki tehdit giderek büyüyen Ömer çareyi Süreyya'yı gerçekleri söylemesi için ikna etmekte bulur fakat işler beklediği gitmez. Ömer'in polisler tarafından gözaltına alınması başta Reşat olmak üzere herkes için şok etkisi yaratır. Kardeşinin Gamze ile evlendiğini öğrenen Nisa, bunun şaşkınlığını atlatamadan Hakan'ın şantajlarına maruz kalmaya başlar. Artık elinde Nisa'ya karşı güçlü bir koz olan Hakan gözünü iyice karartır ve Zerrin'in karşısına çıkar. Fakat onları bir sürpriz beklemektedir. Evliliğin mutluluğunu yaşayamadan kendini büyük sorunların içinde bulan Ömer, Gamze'nin sevgisi ve desteği sayesinde güçlü kalmaya çalışır. Ancak Gamze'nin Erdal'a gerçeği söyleyememesi ikili arasındaki gerginliği artırır. Gamze sonunda cesaretini toplayıp Erdal'ın karşısına çıktığında gelen beklenmedik telefon Erdal'ı inanması güç gerçeklerle karşı karşıya bırakır.

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