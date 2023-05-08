Alparslan Büyük Selçuklu 55. BÖLÜM İZLE - Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm izle - TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu izle

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde heyecan yine dorukta. İzleyiciler, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 8 Mayıs Pazartesi günü ekranlara gelecek yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Alparslan Büyük Selçuklu 55. son bölüm bilgileri...

Alparslan Büyük Selçuklu 55. Bölüm İZLEMEK İÇİN TIKLA

Alparslan Büyük Selçuklu tüm bölümler için TIKLAYIN

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 55. BÖLÜMDE NE OLDU?

Avar'ın yargılanması için mahkeme kurulmuştu, Alparslan dahil birçok isim mahkemede hazır beklemekteydi. Leon'un ayarladığı saldırgan üzerindeki neftleri patlatarak ortalığı cehenneme çevirmişti. Bu saldırıdan kimler kurtuldu? Alparslan saldırının ardındakilerin kim olduğunu çözebilecek mi? Alparslan, Avar'ın aklanabilmesi için bu saldırının aydınlığa çıkartılması gerektiğini biliyor. Seferiye ise öfkeli halkı sakinleştirmeye ve ağzından çıkacakların toplumu yatıştıracağına inandığı Piskopos'un can güvenliğini sağlamaya çalışacak. Hristiyan halk piskoposun hayatından dolayı endişeli, onu Selçuklu'nun öldürmeye çalıştığını düşünüyor. Oysa ki Seferiye onu hayatı pahasına koruyacak. Kavurd ve Merdan, Alparslan'a karşı yürüttükleri gizli faaliyetlerini sürdürüp en beklenmedik anda tahtı almanın derdindeler. Onlar için artık yol ayrımı çok daha yakın. Leon ise planının son adımını gerçekleştirecek ve Avar'ı mankurtlaştırmaya başlayacak. Böylece Avar'ı vakti geldiğinde Alparslan'ın üzerine salacak. Alparslan'ın yakınına böyle bir tehlikeyi sunan Leon, daha sonra büyük duvar projesini de bitirecek ve Selçuklu'ya karşı alabileceği bütün önlemleri almış olacak.

Alparslan Büyük Selçuklu 55. Bölüm İZLEMEK İÇİN TIKLA

Alparslan Büyük Selçuklu tüm bölümler için TIKLAYIN