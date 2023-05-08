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Alparslan Büyük Selçuklu 55. BÖLÜM İZLE - Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm izle - TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu izle

TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Alparslan Büyük Selçuklu, 55. bölümüyle ekranlara gelecek. Alparslan Büyük Selçuklu izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığı merak ederken, arama motorlarında Alparslan Büyük Selçuklu 55. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu'nun yeni bölümünde neler yaşanacak? Alparslan Büyük Selçuklu'nun 55. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 55. bölümüne haberimizde ulaşabilirsiniz.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2023 Pazartesi 14:12 Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2023 Pazartesi 14:20
Alparslan Büyük Selçuklu 55. BÖLÜM İZLE - Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm izle - TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu izle

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde heyecan yine dorukta. İzleyiciler, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 8 Mayıs Pazartesi günü ekranlara gelecek yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Alparslan Büyük Selçuklu 55. son bölüm bilgileri...

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ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 55. BÖLÜMDE NE OLDU?

Avar'ın yargılanması için mahkeme kurulmuştu, Alparslan dahil birçok isim mahkemede hazır beklemekteydi. Leon'un ayarladığı saldırgan üzerindeki neftleri patlatarak ortalığı cehenneme çevirmişti. Bu saldırıdan kimler kurtuldu? Alparslan saldırının ardındakilerin kim olduğunu çözebilecek mi? Alparslan, Avar'ın aklanabilmesi için bu saldırının aydınlığa çıkartılması gerektiğini biliyor. Seferiye ise öfkeli halkı sakinleştirmeye ve ağzından çıkacakların toplumu yatıştıracağına inandığı Piskopos'un can güvenliğini sağlamaya çalışacak. Hristiyan halk piskoposun hayatından dolayı endişeli, onu Selçuklu'nun öldürmeye çalıştığını düşünüyor. Oysa ki Seferiye onu hayatı pahasına koruyacak. Kavurd ve Merdan, Alparslan'a karşı yürüttükleri gizli faaliyetlerini sürdürüp en beklenmedik anda tahtı almanın derdindeler. Onlar için artık yol ayrımı çok daha yakın. Leon ise planının son adımını gerçekleştirecek ve Avar'ı mankurtlaştırmaya başlayacak. Böylece Avar'ı vakti geldiğinde Alparslan'ın üzerine salacak. Alparslan'ın yakınına böyle bir tehlikeyi sunan Leon, daha sonra büyük duvar projesini de bitirecek ve Selçuklu'ya karşı alabileceği bütün önlemleri almış olacak.

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