📺 Veda Mektubu 10. BÖLÜM FULL İZLE | Veda Mektubu son bölüm

Kanal D ekranlar─▒nda izleyiciyle bulu┼čan Veda Mektubu dizisinde heyecan dorukta. Veda Mektubu 8 May─▒s Pazartesi g├╝n├╝ yeni ve 10. b├Âl├╝m├╝yle ekranlara geldi. ─░zleyiciler, Veda Mektubu'n─▒n bu haftaki son b├Âl├╝m├╝nde neler ya┼čand─▒─č─▒n─▒ merak ediyor. ─░┼čte Veda Mektubu son b├Âl├╝m bilgileri; Veda Mektubu 10. yeni b├Âl├╝m├╝...

VEDA MEKTUBU 10. B├ľL├ťM KONUSU

Asl─▒, Mehmet'in ├╝zerine kap─▒lar─▒ kapatmas─▒yla ├ž─▒ld─▒r─▒r ve kimselere g├Âr├╝nmeden ka├žar. Alanur bir yandan, Mehmet bir yandan Asl─▒'y─▒ ararken, Mina, Hatice'nin Alanur'a muhbirlik yapt─▒─č─▒n─▒ ├Â─črenir ve elindeki g├╝├ž evdeki b├╝t├╝n kurallar─▒ alt ├╝st eder. Ziya, Asl─▒'n─▒n evden ka├žmas─▒nda Seher'in parma─č─▒ oldu─čundan emindir. Art─▒k s─▒rlarla dolu ya┼čamak Ziya'ya a─č─▒r geliyordur, Mehmet'e her ┼čeyi anlataca─č─▒n─▒ s├Âyler. Asl─▒'n─▒n arkada┼člar─▒yla e─člendi─či videolar─▒ g├Âren Mehmet sinirden ├ž─▒ld─▒r─▒p Asl─▒'n─▒n yan─▒na gider. B├╝t├╝n gece s├╝ren kavga onlar i├žin bir d├Ân├╝m noktas─▒d─▒r. Art─▒k vermeleri gereken ciddi kararlar vard─▒r… Seher, Ziya'y─▒ Mehmet ile konu┼čmamas─▒ i├žin ikna etmeye ├žal─▒┼č─▒r ama Ziya karar─▒n─▒ vermi┼čtir. Seher'in de yapmas─▒ gereken karanl─▒k y├╝z├╝n├╝ ortaya ├ž─▒karmakt─▒r. Asl─▒, Alanur'a bebek ile ilgili ald─▒─č─▒ karar─▒ a├ž─▒klarken, Ziya da Mehmet'e t├╝m ger├že─či anlatmak ├╝zeredir. Ama o an, herkesin hayat─▒ de─či┼čir.

